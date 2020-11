Esto es guerra: Mario Irivarren reafirma la unión entre los combatientes

Mario Irivarren se pronunció este jueves 5 de noviembre sobre las constantes discusiones entre los combatientes en estas últimas emisiones de Esto es guerra.

En declaraciones a los medios, el líder del equipo aclaró el problema interno que están pasando sus integrantes, tras la polémica que tuvieron con Rafael Cardozo.

Como se recuerda, por el inesperado retiro del brasileño en uno de los circuitos, se generó una serie de discusiones entre ellos.

En ese sentido, Mario reconoció que hubo una desunión en el equipo pero lograron conversarlo para fortalecerse y competir en la semifinal, que inicia el próximo lunes 9 de noviembre.

En la charla, también aprovechó en desearle el mejor de los éxitos a su compañeros ‘Pancho’ Rodríguez y Austin Palao, quienes han retomado su carrera musical.

La otra vez, Gian Piero Díaz explotó por las discusiones internas entre los combatientes. Ahora que se acerca la semifinal, ¿cómo vienen lidiando esta etiqueta de desunión, que incluso se habría estado notando un poco en el programa?

En el tema de la desunión en el equipo, es cierto, sí se siente. Tanto ‘chocolateo’ ha generado que tengamos competidores no tan al 100% identificados con la camiseta de Combate. Es un compromiso con la gente que nos sigue desde hace 9 años, quienes nos respaldan. Cualquier conflicto interno o personal tiene que estar por debajo de esto.

Estos días hemos mejorado a raíz de esta discusión. Trabajamos bajo mucha presión, no es sencillo. No tengo dudas de que para el lunes habrá un equipo unido y sólido.

Said Palao y Pancho Rodríguez están retomando en hacer música. Mario, ¿no te estás animando también?

El canto no es lo mío, no me animo. Me gusta tocar la guitarra, estoy aprendiendo a tocar todos los días. Se lo dejo a Austin y ‘Pancho’, que han sacado dos temas buenísimos y no tengo duda de que la van a romper.

