Ernesto Pimentel a ‘Johnny Carpincho’: “Tienes un legado que mantener”

El último sábado, Ernesto Pimentel, en su programa El reventonazo de la chola, le realizó un homenaje al cómico Miguel Campos, ‘La Bibi’, quien murió por un paro cardíaco tras sufrir las secuelas de la COVID-19.

A este segmento especial acudió el también cómico Luis Campos, ‘Johhny Carpincho’, para recrear algunas de las escenas más recordadas que realizó con su hermano en las calles.

Posteriormente, Ernesto Pimentel declaró a La Banda del chino que esperaba que este homenaje sirviera para hacerle sentir al popular ‘Johnny Carpincho’ que tiene amigos y colegas que lo apoyan en este difícil momento y, también, para recordarle que debe seguir adelante y continuar con el legado de ‘La Bibi’.

“Yo realmente quería recordar a ‘La Bibi’, pero también (expresar) nuestro deseo de fortalecer a Johnny, decirle que no está solo, ahorita no le ofrezco una oportunidad laboral porque considero que no es un momento adecuado, pero las puertas del programa están abiertas para él... Que él sepa que tiene un legado que mantener”, expresó el conductor en su personaje de la ‘Chola Chabuca’.

‘Johnny Carpincho’ narra la historia de ‘La Bibi’

Durante una entrevista con el programa Mujeres al mando, el cómico Luis Campos, conocido como ‘Johnny Carpincho’, reveló cómo nació ‘La Bibi’, el personaje de su hermano Miguel Campos.

“Se inició en la calle, gracias a la telenovela Dos Mujeres, un camino, en los años 90. Se fue creando poco a poco, hicimos más fuerte el sketch. Desde ahí es que nace. Los protagonistas de esta telenovela eran Biby Gaytán, Laura León y Erick Estrada, que era Johnny”, detalló el artista.

