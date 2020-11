El homenaje de Harrison Ford a Sean Connery

Redacción Fama

A días del fallecimiento del célebre Sean Connery, el mundo de la actuación le sigue rindiendo homenaje. Esta vez fue Harrison Ford, a través de un comunicado publicado por la revista Variety.

“Él fue mi padre... no en la vida real... sino en Indy 3 (Indiana Jones y la última cruzada). Ustedes no conocen el placer hasta que alguien te paga para llevar a Sean Connery en un paseo en coche lateral de una motocicleta rusa, rebotando a lo largo de un sendero montañoso lleno de baches y tortuosos caminos y llegar a verlo retorcerse. Dios, nos divertimos, si él está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido amigo”, dijo el actor.

Entre ambos había una diferencia de 12 años cuando interpretaron a ‘Henry Jones’ y ‘Junior’ en la película rodada en 1988 y estrenada en 1989. La escena a la que se refiere Ford es cuando huyen de los nazis por la frontera germano-austriaca. Lo curioso es que esta escena no estaba en el guion original. Fue luego de la posproducción cuando Steven Spielberg y el productor George Lucas llegaron a la conclusión de que necesitaban más escenas de acción.

Spielberg, quien dirigió la película, sostuvo que no tenía en sus planes otro nombre más que el de Sean Connery para dar vida al padre de uno de los grandes personajes del cine. “Solo hay una opción cuando se trata de interpretar al padre de Indiana Jones, y esa es James Bond, pero el James Bond original, el gran James Bond: Sean Connery ”. El actor escocés fue el primer agente 007. Si bien hizo más de 70 películas, (la última fue The League of Extraordinary Gentlemen), el personaje por el que más se le recuerda es por dar vida a James Bond en Dr. No (1962), From Russia with Love (1963) y Goldfi nger (1964).

El productor de la saga Indiana Jones, George Lucas, también se despidió del actor que falleció a los 90 años el último sábado. “Sir Sean Connery, por medio de su talento y empuje, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón como el padre de Indy. Con un aire de inteligente autoridad y un sentido astuto de picardía cómica, solo alguien como Sean Connery podría hacer arrepentirse a Indiana Jones o causar alivio de inmediato a través de una severa reprimenda paternal o un abrazo de alegría. Estoy agradecido por haber tenido la suerte de haberle conocido y haber trabajado con él”.

Michael Bay: “Era una leyenda”

“Era una leyenda. Sean Connery fue uno de esos maestros”, declaró el director de Transformers, Michael Bay. Además, recordó que Connery lo ayudó a convencer a los ejecutivos durante el rodaje de La roca. “Me dice ‘¿estás bien?’. Y yo: ‘No, los tipos de Disney han venido a darme una patada en el c... por retrasarme dos días en el rodaje’. Sean dice: ‘¿quieres que te ayude?’”, relató acerca de la grabación de una escena de persecución por las calles de San Francisco.

“Estamos cenando con los ejecutivos de Disney en una clase de tercer grado, sentados en mesas y sillas enanas. Parecíamos gigantes. Anuncio que al señor Connery le gustaría pasar y saludar. Sean aparece y se sienta frente a los ejecutivos boquiabiertos”.

Connery gritó con su acento escocés: “¡Este chico está haciendo un buen trabajo, ustedes están viviendo en su jo... torre de marfil de Disney y nosotros necesitamos más j... dinero!”. Tras unos segundos de sorpresa, respondieron: “Ya, ¿cuánto más?”. A Bay no solo no lo amonestaron por el retraso, sino que recibió más presupuesto.

