Tito Silva sobre sus remixes: “Quiero demostrar que la música no tiene límites”

Tito Silva es un joven productor musical, quien con su novedosa forma de hacer remixes musicales ha logrado traspasar fronteras y ser una sensación en las redes sociales.

Es conocido artísticamente como Tito Silva Music y en esta oportunidad conversó con La República para hablar de sus proyectos y cómo decidió dedicarse a lo que ahora viene realizando.

Siempre con ese carisma que lo caracteriza, tal como se muestra en sus conciertos virtuales, el artista nos contó que enfrentó la crisis gracias a su creatividad.

En esta oportunidad, nos habló también de sus inicios y de la educación que recibió por parte de su abuela, quien le enseñó a tocar el piano y abrirle paso a esta profesión.

¿Cómo has estado durante la pandemia?

Al inicio estuve mal porque perdí el único trabajo estable que tenía. Yo me dedico a hacer música publicitaria, desde hace 6 o 7 años, en una empresa. Con la llegada de la pandemia y lo de la suspensión laboral, dejé de trabajar allí y tuve que buscar nuevas formas de generar ingresos. Ahora no me está yendo igual de bien, o mejor, que digamos, a lo que era antes.

Para comenzar, en tus propias palabras, ¿Qué es un mashup?

Es una mezcla de dos artistas que se emula de manera digital. Dos cantantes están colaborando de manera irreal. Así lo definiría. La magia de toda la tecnología pueden juntar a dos cantantes totalmente opuestos que jamás en la vida habría sido posible.

Creaste una ingeniosa y atractiva experiencia para un espectáculo virtual que va más allá de una transmisión en vivo tradicional, ¿Cómo se te ocurrió?

Creo que desde antes de la pandemia ya empezaba a hacer conciertos reales. Esa era mi idea. Yo siempre he estado haciendo videos en mis redes sociales, pero nunca me había lanzado a hacerlo físicamente. Solo hice dos, uno en Piura y otro en Lima. Más que todo convoqué a mis seguidores. El tiempo, la organización, el armar las cosas, el ver el local fue muy complejo porque no tengo tal experiencia. Al llegar la pandemia me quedé con ganas de hacer más conciertos, y en ese sentido, se me ocurrió hacerlos virtuales. Justo en ese tiempo era Semana Santa, y se me ocurrió hacer el Yisus Fest junto a Joqo Vega, con música cristiana, católica… hubo de todo. En ese momento aproveché en presentar ‘El granito de mostaza’.

Detrás de todo esto tienes un equipo que te respalda…

En realidad es una persona nada más. Con él hacemos todos esos efectos visuales y planeamos el concierto, en general. Dentro de esto tratamos de emular uno real. Pero no hay límites para los conciertos virtuales. Eso me da un abanico de posibilidades tremendas.

A partir de ese momento las marcas y algunas empresas te contactaron. Como ahora último fue tu “Show del horror” (31 de octubre) que lo hiciste para el MALI.

Así es. De hecho, yo estoy pidiendo colaboración a la gente. Es mi forma de sobrevivir a la pandemia, porque durante este tiempo no tendré el trabajo de antes. Vi que hubo una crisis económica tremenda y me dije ‘voy a lanzarme en esto’. Y la gente me apoyó. Puse mi Yape y ellos colaboraban. En los conciertos virtuales la gente me depositaba, tampoco mi intención no era aprovecharme del público, pero ellos me decían ‘Tito, dónde te deposito, queremos colaborar’. No solo gente de Perú, sino quienes me siguen en otras partes del mundo. Eso me motivó bastante porque sentí que la gente apreciaba mi trabajo.

¿Creíste que el “Festidark” no iba a lograr el éxito que fue?

El “Darkumbión” se volvió internacional. Los creadores originales de la canción la escucharon. Es una alemana, creo. Le habrá parecido agradable y lo compartió. Creo que también me etiquetó. Los fanáticos de Dark, de todo el mundo, llegaron a mi página y comentaron mi video.

D A R K U M B I Ó N ⌛ by Tito Silva Music D A R K U M B I Ó N ⌛ by Tito Silva Music Posted by Tito Silva Music on Wednesday, June 3, 2020

¿Cómo escoges al cantante o género para realizar tus mezclas musicales?

Cada concierto virtual tiene una temática específica. Siempre voy de acuerdo a la coyuntura. Ahora que llega Navidad, haremos el “Villancico fest”. Pondremos los Toribianitos y Los niños cantores en formato electrónico. A mí no me gusta mucho estar poniendo música en su sonido original. (...) A mí me gusta hacer mis propias versiones de las canciones.

Ese sería tu sello, algo que te diferencia...

Exacto, ese sería mi sello diferencial. Hacer cosas fuera de contexto, medio ‘rayadas’, algo más loco.

¿Desde pequeño has tenido cercanía con la música?

Desde pequeño estudié piano, mi abuelita me enseñó. Ella me inculcó en el tema musical desde muy niño, ella era profesora. Fui creciendo y comenzó a gustarme géneros como el jazz. Me encanta. Probablemente, sea mi género favorito. Luego, cuando comencé a trabajar en una orquesta de casinos, toqué todo tipo de música.

¿A los cuántos años dijiste “esto es lo mío, me dedicaré a la producción musical”?

Más o menos a los 21 años. Luego de acabar en el colegio estudié Marketing en la universidad ESAN. Habré estado un par de años. Pero luego me dije ‘no, yo quiero enfocarme más en la música’. Por eso, decidí estudiar música como carrera profesional. Luego, conseguí un trabajo donde hice música publicitaria y amplié más mi experiencia.

Detrás de lo que realizas existe un gran trabajo creativo y técnico que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, En retrospectiva, ¿Qué sientes al mirar atrás y ver tu desarrollo como artista?

Siento que en cada año he tenido etapas. Al principio eran los ‘mashups’. Luego fueron las versiones inéditas de canciones como cambiarles los géneros o adaptar cosas de la coyuntura, como César Acuña hablando en sus conferencias. En el tercer año ahora son los conciertos virtuales. Cada año voy siendo más ambicioso en lo que quiero lograr. En los conciertos virtuales he juntado todo lo que estuve haciendo en años anteriores, para poder conectarme con mi público y llevar mi iniciativa a otro nivel.

Dentro de todo lo que realizas existe un trasfondo de romper paradigmas ¿Qué buscas rescatar con estas creaciones?

Mi finalidad es demostrar que la música no tiene límites. Todo tipo de música tiene su belleza, basta que hagas un tipo de arte y eso guste a cierta cantidad de personas. No se tiene que discriminar.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.