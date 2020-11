Pedro Alonso, actor de La casa de papel, presentará su libro al público peruano

View this post on Instagram

A partir de una regresión a una vida pasada, Pedro Alonso se reencarna en Filipo, un guerrero romano en los tiempos del Imperio. El encuentro con Yilak, líder de un grupo rebelde, cambiará su forma de ver y de relacionarse con el mundo. El libro es la historia del crecimiento personal de Filipo, un soldado romano cuya misión es encontrarse con Yilak para determinar si puede ser o no un problema para los intereses de Roma. Inesperadamente, descubre en Yilak a un maestro que no cierra la puerta a nadie, que habla a quien quiera escucharle y que busca encontrar la verdad, despertar la conciencia y ver lo invisible# hasta dejar al descubierto la farsa y el sistema de los poderosos. Esto supondrá tal lección para Filipo que deberá debatirse entre mantenerse fiel al régimen al que ha servido o convertirse en un traidor con principios. Te invitamos a la presentación del libro, la cita es este jueves 5 de noviembre a las 7:30 p.m con @pedroalonsoochoro junto a @martincasapia en una transmisión desde @libreriascrisol y @megustaleerperu ¡Te esperamos! #MeGustaLeerPerú #Crisol