Maluma y The Weeknd dan señal sobre una posible colaboración musical

Reguetón y pop se unen. El cantante colombiano Maluma se convirtió en tendencia en Twitter luego de que publicara una foto junto a Abel Makkonen, más conocido como The Weeknd.

Todo indica que se viene una nueva colaboración musical de ambos artistas, quienes subieron la misma imagen y se etiquetaron en las publicaciones de Instagram.

Maluma y The Weeknd unirán sus voces en el remix del exitoso tema “Hawái”, que ya alcanzó más 400 millones de reproducciones en YouTube desde su estreno el 29 de julio de 2020. Esta información se encuentra en los créditos del videoclip oficial de la canción.

Cabe destacar que los cantantes aún no lo han anunciado en las redes sociales; sin embargo, YouTube señala lo siguiente en la descripción: “Hawái (Remix). Artista: Maluma, The Weeknd”

Los fans del reguetonero colombiano quedaron sorprendidos por el nuevo proyecto que preparan los famosos. “Me encanta este dúo”, “Wow”, “Esto es puro fuego”, “No, me muero”, “Mucho nivel”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Mientras que los seguidores del canadiense esperan con ansias escucharlo cantar en español. “A mi me encantan los dos, "Vivo para escucharte cantar en español con fluidez. Por favor”, “Una de las razones por las que amo a The Weeknd”, “Dios mío, esto va a ser increíble”, se lee en la cuenta de Instagram de The Weeknd.

Esta no es la primera vez que Maluma haría una colaboración con una estrella mundial. En abril de 2019, el reguetonero estrenó junto a Madonna el tema “Medellín”.

