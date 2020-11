Para José Arbulú, vocalista de Cementerio Club, la música tiene un proceso evolutivo a lo largo del tiempo. Los géneros no desaparecen, incluyendo el rock, estilo sonoro que lo llevó al éxito en las radios peruanas durante la década del 2000.

Él, junto a Pedro Solano -también integrante del cuarteto- conversaron con La República sobre el cambio generacional que han vivido. Así también, hablaron de su próximo concierto virtual. El primero de su carrera.

Debido al cierre de eventos, por la pandemia del coronavirus, organizaron para este 21 de noviembre un show online donde tocarán sus más recordados clásicos y parte de su nuevo repertorio.

Los músicos se mostraron entusiasmados por esta nueva experiencia que, en pocos días, podrán compartir con su público.

¿Cómo han logrado conectar con su público durante estos últimos meses, ahora que los eventos presenciales fueron cancelados debido a la pandemia?

José: Por las redes hicimos algunas videollamadas por Zoom. Estamos tratando de hacerlo mensualmente para tener una reunión con el público que quiera compartir con nosotros. Es más, ya tenemos una relación con una comunidad que nos sigue. Se llama “Nuevos latidos”. Se van reuniendo, comunicándose entre ellos, y estableciendo una relación con nosotros.

Pedro: Yo creo que la forma de relacionarnos ha sido haciendo canciones. Durante la pandemia hemos hecho tres singles; uno ha sido un remix y otro Pasajeros. Y de ahí hemos vuelto a usar nuestro formato ‘aclúbstico’, que es cuando nos ‘desenchufamos’ y hacemos algo más indie. Nuestra manera de relacionarnos ha sido con lo que nos ha juntado los 4 miembros de la banda, que es hacer música.

Pedro Solano, su hijo se lanzó como solista este año con una propuesta que no es solo rock, sino que combina electrónica y pop. Como padre, debe sentirse orgulloso, ¿De qué manera ha respaldado a su hijo?

Pedro: Con todo. Primero, a punta de abrazos. Yo estoy feliz. En mi casa siempre hubo mucha música. Eso me pasó a mí, y más antes con mi mamá que cantaba en Radio Libertad de Trujillo. Ella cantaba todo el día en la casa, yo absorbí eso. Y fue inevitable que mis hijos lo hayan absorbido de algún modo. Pablo, primero hizo una banda con la que estuvo tocando tres años. Se llamaba AKA 69. Después se aventuró con un sonido como la electrónica. Está muy paja. Lo grabó en la casa, con su teclado y equipos. Creo que la pandemia le está diciendo a muchos chicos y chicas que, todas las ideas que tienen, las pueden producir de manera independiente. Siento que la música ha crecido mucho. En nuestras épocas estábamos más limitados que nuestras canciones pueda ser compartido a gran escala. Ahora hay más herramientas para eso.

Entre comentarios de usuarios, hay quienes dicen que el rock está muriendo porque el género urbano está desbordando en muchas plataformas digitales, ¿Creen que va a desaparecer?

José: No lo creo. La música, más allá de ‘las etiquetas’, se transforma y adapta a las generaciones. Pero también tienes que mirar qué canciones van a trascender y sostenerse más allá de su momento.

Pedro: Además, es claro que el Perú es un país diverso. La identidad de nosotros, los peruanos, es la diversidad cultural y propiamente una musical. Yo creo que eso nos enriquece. El rock, y dicen las encuestas, no es para nada el género más popular. Pero siempre habrá alguien que le guste el rock. En el Perú ya lleva como 60 años. Siempre han habido bandas, conciertos, discos. Hay canciones emblemáticas. Eso no quita que haya géneros como la cumbia, el huayno, vals, etc. Eso nos hace el país tan cultural que somos.

¿La industria musical de hoy está ignorando mucho el género?

Pedro: obviamente, cuando uno hace un género quieren que te den más ‘bola’. Quisieras que en el periódico, y en la radio, hablen y toquen más del rock, y no solo de los ochenta. Uno siempre quisiera tener más espacio, porque el arte es para compartir, pero cada quién sabe su negocio. Lo nuestro es hacer canciones y tratar de difundirlas.

José: Incluso eso está por encima del género. Uno, a veces hace canciones que te salen del sentimiento. Si vienen de allí alcanzan una dimensión universal.

Con las nuevas tecnologías se rescatan muchas canciones. Gracias a algunas plataformas, como Spotify, uno puede ver toda la discografía de Cementerio Club...

Pedro: Eso ha sido una de las sorpresas. Spotify es más ordenado que otras plataformas. Te digo que es una sorpresa porque toda la vida nos hemos quejado de ‘qué pena que la radio se haya estancado en las años 80 y recicle las mismas canciones’. Pero vas a Spotify y encuentras que hay 70.000 oyentes mensuales de Cementerio Club. No lo puedo imaginar, es un montón. Qué bueno que hayamos hecho todos esos discos porque permite que la gente pueda escoger. Lo mismo le pasa a otras bandas o artistas nuevos.

Ahora que están surgiendo nuevas bandas, ¿Qué les podrían decir a ellos para que puedan rescatar lo que alguna vez fue el rock en el país?

José: Creo que los artistas nuevos tienen un background. De repente ellos lo tienen en su subconsciente. Estoy seguro de que en algún momento se manifieste su música. Ahora hay mucha variedad. Mucha fusión. (...) Ahora las etiquetas van ‘desapareciendo’. Ya no son muy marcadas.

Pedro: Las chicas y chicos que están surgiendo... qué les puedo decir. Es un lindo camino de hacer lo que uno desea. (...) A toda esa gente que tiene la música adentro, mi único consejo es que sean felices sacándolas y lo hagan lo mejor posible. Yo creo que el tema no sea peor que antes, siempre son diferentes. La que nos tocó a nosotros, en términos de exposición y mediática fue más baja que la de los 60. Igual, la de nosotros fue una que nos permitió a tener un sello independiente. Tuvimos un control artístico muy fuerte. Y ahora se está pagando con esos 70.000 oyentes de nuestra música. Ahora ellos están teniendo cosas que nosotros no tuvimos. El tema de las redes, esos festivales que se inició hace unos años y la libertad de juntarse con otros.

