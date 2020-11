Eduardo Verástegui apoya a Donald Trump: “Los latinos venimos a EE. UU. a trabajar, no a que nos mantengan”

Eduardo Verástegui, quien el pasado 15 de setiembre se convirtió en asesor para el gobierno de Estados Unidos, reafirmó su apoyo hacia Donald Trump.

Como se sabe, Donald Trump y Joe Biden se encuentran disputando la presidencia del país americano en un reñido conteo de votos que empezó el domingo 3 de noviembre.

A través de sus redes sociales y horas antes del último día para que los ciudadanos americanos y residentes latinos ejerzan su derecho a votar, Eduardo Verástegui recurrió a sus redes para explicar a sus seguidores por qué Donald Trump es una mejor opción.

“Soy provida. Eso significa defender a los niños por nacer y a los ya nacidos, a los niños en situación de calle, a las mujeres en situación de vulnerabilidad, los adolescentes que sufren adicciones, los enfermos que no pueden pagar tratamiento médico adecuado, los ancianos abandonados, los discapacitados, los injustamente encarcelados. Es luchar para erradicar la trata de personas”, dijo el actor mexicano en el video publicado desde sus redes sociales.

“El presidente Trump ha demostrado ser el presidente más provida de la historia de los EE. UU. Defiendo la familia y defiendo a mi comunidad hispana. La generación de empleos es el mejor programa social. Los latinos venimos a EE. UU a trabajar, no a que nos mantengan. Y sin dudas, el gran generador de empleos tiene nombre: Donald Trump. Hechos, no palabras”, agregó.

Asimismo, Eduardo Verástegui, quien a mediados de mayo convocó un rezo masivo virtual por el coronavirus, hizo una comparación de las posiciones entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.

“Veo dos lados: uno, el de los que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa; otro, donde se promueve el aborto e ideologías agresivas. Libertad vs. Ideologías. Lucho para que no haya división, mientras tanto, hay una elección en marcha y hay que optar entre un proyecto y el otro. Y ahí no tengo dudas: apoyo a Donald Trump”, señaló el intérprete.

