Danna Paola triunfa en los Kids Choice Awards 2020 de México: “Gracias por crecer conmigo”

Danna Paola brilló en la más reciente edición de los premios Kids Choice Awards 2020 México, donde la artista mexicana se alzó con dos premios.

La popular ‘Lu’ de Élite asistió al evento, el cual se llevó a cabo la noche del martes 3 de noviembre sin público y con estrictas medidas sanitarias, donde finalmente agradeció por el reconocimiento a su trabajo.

“Hemos trabajado muchísimo este 2020, me hace sentir muy orgullosa el ser mexicana y llevar a México a todo el mundo, gracias por crecer conmigo”, expresó Danna Paola luego de recibir el premio a mejor artista mexicana.

Pero eso no fue todo. La cantante apareció sobre el escenario con Sebastián Yatra para interpretar su éxito “No bailes sola”. Sin embargo, los jóvenes artistas no solo deleitaron con su actuación, ya que también ganaron un galardón a live del año.

“Esto nos motivará aún más a hacer ‘lives’”, dijo Sebastián Yatra tras recibir el reconocimiento.

El artista colombiano también obtuvo el mismo número de galardones que Danna Paola. Él también ganó en la categoría hit latino por su colaboración junto a la agrupación Morat.

Por otro lado, la ceremonia, realizada cada año por Nickelodeon, estuvo bajo la conducción de Evaluna y Camilo, quienes también se llevaron un premio a ship del año.

En tanto, Joaquín Bondoni fue otro de los mexicanos que generó revuelo durante la noche. El joven fue elegido como mejor actor. “Les quiero con todo mi corazón, este año ha sido muy difícil para todos, pero ha sido un símbolo de respeto y de cariño, nos hemos encontrado más a nosotros mismos, gracias”, expresó.

