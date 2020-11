Actriz Grettell Valdez confirma que dio positivo a la COVID-19: “Me canso al hablar”

La actriz Grettell Valdez, quien participó en la telenovela Lo que la vida me robó, confirmó a través de las redes sociales que dio positivo a la prueba de coronavirus.

En una publicación de Instagram, la artista de 44 años contó detalles sobre cómo se dio cuenta que padecía los síntomas de la COVID-19. También pidió a sus seguidores que cumplan con las medidas de prevención.

“No bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente, me contagié de COVID-19. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense”, expresó la actriz.

Entre los síntomas más graves que presenta están: la perdida del olfato y dificultad para respirar. “Estaba muy ausente, no me sentía bien (...) Me encantaría presumirles mi desmaquillante, lo rico que huele, pero yo no lo huelo. No tengo olfato (...) Me canso al hablar”, agregó Grettell Valdez.

En el mes de marzo pasado, Valdez tuvo que separarse durante dos semanas de su hijo Santino debido a que el padre del menor Patricio Borghetti, actor y conductor en TV Azteca, contrajo la enfermedad. Ambos tuvieron que aislarse.

De esta manera, la actriz mexicana se suma a la lista de figuras del espectáculo internacional que se han visto afectadas por la propagación del coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.