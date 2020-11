Yahaira Plasencia aparece en la revista People en español gracias a su canción “Ulala” [VIDEO]

Yahaira Plasencia estrenó su nueva producción llamada “Ulala” y captó la atención de los medios nacionales e internacionales, ya que apareció en una prestigiosa revista.

Resulta que la People en español escribió una reseña sobre la canción de la salsera peruana, quien contó con la colaboración de Randy y Daniel ‘El travieso’.

En la publicación, la revista llamó a Yahaira Plasencia como “La estrella de la salsa”. Además, destacó la fusión con otros cantantes.

“La estrella de la salsa Yahaira Plasencia regresa con el lanzamiento de su pegajoso y nuevo sencillo y video ‘Ulala’ junto a Randy y Daniel ‘El travieso’. De la mano de su productor musical Sergio George, Plasencia fusiona ritmos urbanos con salsa para crear un sonido único”, escribió People en español en su portal por sobre la artista peruana.

Cabe mencionar que en poco más de 24 horas de haber estrenado el video “Ulala”, Yahaira Plasencia mostró su emoción por superar el millón de reproducciones en YouTube.

“Gente hermosa, llegamos al millón de vistas con ‘Ulala’. Muchas gracias por su apoyo. Quiero agradecerles, en primer lugar, a Dios porque me bendice todos los días, no me suelta de su mano, siempre todo sale bien porque lo pongo adelante a él. Gracias a ustedes por tanto apoyo y la aceptación que ha tenido ‘Ulala’, estoy realmente feliz”, dijo en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Yahaira Plasencia alista su primer concierto virtual para este 7 de noviembre, donde contará con las presencias de Maricarmen Marín, Paula Arias (Son Tentación) Kate Candela, Mariale Salazar (You salsa), Gaby Zambrano, Ingrid Mijares (Los Barraza) y Christian Yaipén.

