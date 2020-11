¡Se cansó! Millones de seguidores de la banda neoyorquina The Strokes se sorprendieron ante la confesión que hizo el intérprete de “Hard to explain” a un medio británico. En una entrevista para The Times, Julian Casablancas confesó que se siente harto de interpretar “Last Nite”.

El también vocalista de The Voidz, expresó que brindar decenas de presentaciones terminó pasándole la factura. "Aún era divertido, pero cuando empiezas a dar 30 o 40 shows, la música deja de moverte, te sientes falso. Ya no me podría importar menos tocar “Last Nite”, manifestó durante la entrevista.

El artista de 42 años comparó su situación con una melodía de música clásica. “Realmente, es similar a escuchar una canción. Me puedo hartar de canciones rápidamente. Hasta de “Moonlight Sonata” de Beethoven. La escuchas tantas veces que te hartas”, arguyó.

En otro momento, comentó sobre el temprano éxito que tuvo la banda con los álbumes The Modern Age e Is This It. Sin embargo, no dudó en indicar que fue el tercer álbum el que trajo problemas y divisiones entre los integrantes.

Como se recuerda, The Strokes fue una de las agrupaciones que se presentó en el festival de música “Vivo x el Rock” en el 2019 junto a Interpol y Slipknot. No obstante, su participación fue criticada por sus fanáticos, quienes denunciaron en las redes sociales que Casablancas se habría encontrado bajo los efectos del alcohol durante el show.

