Teddy Guzmán: “Es importante que se busque concientizar a la gente”

La actriz Teddy Guzmán reapareció en la escena local como la protagonista de uno de los capítulos de la serie Historia Cotidianas que se estrena este miércoles 4 de noviembre a través de VivaTV, donde se tocarán casos sobre abuso, maltrato, acoso y bullying.

“Es importante que hayan producciones así, que se busque sensibilizar y crear conciencia de lo que está pasando. En esta serie seré Nancy, y mi caso mostrará la soledad con la que vive el adulto mayor" adelantó Teddy, quién reveló que mantiene vínculo con “De vuelta al barrio” de América TV.

Haydée Cáceres en pleno rodaje (Foto:Difusión)

“Estoy aprendiendo nuevas cosas, a adaptarme a esta nueva normalidad. No he dejado de trabajar. No pienso en retirarme” enfatizó la actriz que posee una amplia carrera en teatro, cine y televisión.

Junto a Teddy Guzmán, también participarán en los capítulos de Historias Cotidianas: Haydee Cáceres, Kukulí Morante, Gerardo Zamora, entre otros actores, quienes llevarán a la pantalla casos reales. La conducción y presentación estará a cargo Brenda Carvalho en el horario de las 7.30 de la noche.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.