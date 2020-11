Sofía Loren revela que Cary Grant nunca le propuso matrimonio

La diva del cine Sofía Loren acaba de aclarar uno de los rumores más grandes que ha circulado por Hollywood en los últimos 60 años: que el famoso actor Cary Grant, su compañero de reparto en Orgullo y Pasión (1957), nunca le propuso matrimonio durante el rodaje de esta película.

Para Sofía Loren, esa cinta significó su debut en el cine estadounidense y durante el rodaje surgió su idilio con Grant, del que anteriormente ya había dado detalles en su libro autobiográfico que lanzó en 2014. “Cary Grant era un hombre muy guapo y un actor maravilloso, pero no me propuso matrimonio”, aclaró Loren a la revista británica Radio Times en relación al romance que sostuvo con el actor cuando ella apenas tenía 23 años y era 30 años menor que él.

Según contó la actriz de 86 años, por aquella época era muy jovencita como para tener ideas claras sobre el amor. Sin embargo, en su libro de memorias del 2014, aseguró que Cary Grant, casado con su tercera esposa, no dejó de perseguirla hasta convertirla en su amante.

No obstante, con el tiempo Sofía Loren escogió al director de cine Carlo Ponti -22 años mayor que ella-, para casarse y que esta decisión definiría su vida y su carrera, aunque aseguró que: “seguí manteniendo con Grant una relación de amistad, a través de conversaciones telefónicas y cartas”.

En la misma entrevista, la actriz también hizo un balance sobre sus logros personales: “Es muy difícil poder decir que no tienes ningún arrepentimiento. En la vida siempre atraviesas muchas experiencias, pero siempre he intentado vivir sin arrepentimientos. He logrado alcanzar una vida tranquila. Tengo todo lo que siempre he querido: una familia maravillosa, con niños y nietos estupendos y lo único que lamento un poco es que nunca me casé de blanco. Ese era el sueño e mi vida, y aún lo llevo dentro”, reveló.

Últimas Noticias, Sofía Loren

Sophia Loren: la actriz italiana cumple 85 años y se mantiene vigente en el cine [FOTOS]

Sofía Loren: confesiones de la diva del cine italiano que conquistó Hollywood [FOTOS]