Shakira: “Hoy es el último día de elegir lo que deseamos para el futuro de los jóvenes latinos”

View this post on Instagram

Los latinos somos una comunidad que está creciendo rápidamente, con millones de jóvenes a los que debemos garantizar una educación de calidad e igualdad de oportunidades. De acuerdo a lo que he investigado, Biden propone un salario mínimo de $15, bajas pagadas por enfermedad o por COVID, y universidad pública GRATIS a las familias que ganen menos de $125k. Hoy es el último día de elegir lo que deseamos para el futuro de los jóvenes latinos.