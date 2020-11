Roberto Palazuelos revela que él es el máximo heredero de Andrés García

En el mes de octubre pasado, el actor dominicano Andrés García confirmó que no dejará ningún bien ni propiedad a sus hijos debido a que mantiene una lejana relación con ellos.

Para el artista de 79 años, su amigo y colega Roberto Palazuelos es quien estuvo junto a él en los momentos más difíciles, por ello, decidió incluirlo en su herencia.

Sin embargo, no fue hasta que se difundió una entrevista cuando se dio a conocer que el actor conocido como ‘El Diamante Negro’ es el máximo heredero del testamento de Andrés García.

“Nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero yo soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos y él me contestó que ‘yo sí lo cuidaba y ellos no’”, expresó Roberto Palazuelos para el programa “De primera mano”.

Según el actor mexicano, no piensa recibir parte de la herencia, pues planea venderlo todo para que García pueda seguir viviendo cómodamente.

“No va a haber herencia, porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble... No me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa, es ver a mi amigo, que es como un padre para mí, verlo bien. ”, agregó.

Tras la noticia que sorprendió a los fans de Andrés García, los hijos del actor de telenovelas le reclamaron a Roberto Palazuelos por los bienes de su padre.

“Me reclamaron, me habló hasta la exesposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento”, finalizó el actor de Dos mujeres, un camino.

