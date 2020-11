Milena Zárate compartió los difíciles momentos que vive debido a los extraños síntomas que ha experimentado en los últimos años. En una entrevista con Modo Espectáculos, reveló que los doctores no hallan el diagnóstico de la enfermedad.

La modelo colombiana indicó que sufre de esta condición desde hace casi nueve años, tiempo en el que no ha podido encontrar un profesional que encuentre la respuesta y la pueda tratar correctamente.

Con imágenes y videos, Milena Zárate mostró cuál es la sintomatología que siente durante aquellos episodios, los cuales pueden ser desencadenados por una simple gripe.

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se inflama. La parte de la garganta se hincha... No encuentro una respuesta, no encuentro un buen doctor. Me parece increíble”, dijo durante la conversación con Modo Espectáculos.

Aunque la artista expuso que anteriormente ya habían identificado condiciones como angiodema hereditario y edema linfático, aún no encuentra un diagnóstico que explique todos los extraños síntomas que ha experimentado en casi una década.

“Nadie se explica por qué, por una gripa, por una faringitis yo termine con la cara hinchada. Ya no sé qué hacer, a qué doctor ir”, expresó.

Finalmente, comunicó que a esta afección se le han sumado otros problemas, como la depresión que sufre por no tener respuestas.

Sin embargo, Milena Zárate afirma que es fuerte por su menor hija: “Tengo que serlo, si a mí me pasa algo mi hija se queda sola. Cada vez que me hospitalizan, yo pienso en ella. Mi vida es ella, es mi complemento".

