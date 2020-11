Lady Gaga respalda a Joe Biden y ofrece concierto en el mitin de cierre de campaña

Lady Gaga es una de las cantantes famosas que más ha demostrado su respaldo a Joe Biden, candidato oponente de Donald Trump en las elecciones 2020 de Estados Unidos.

En el mitin de cierre de campaña del candidato demócrata, ella y el cantante John Legend fueron los invitados principales del show que ofrecieron un día antes del 3 de noviembre.

Lady Gaga ofreció un pequeño concierto en el que interpretó sus temas “Shallow” y “You and I”. Luego, dio un discurso sobre la importancia de votar en las elecciones de su país.

“Sé que creo en Joe Biden. Probablemente, ya crea que él es la elección correcta sobre Donald Trump. No necesitan que les diga por qué. Porque, como yo, ha experimentado los últimos cuatro años y tienen todas las pruebas que necesitan para analizar esta elección, sin ninguna duda Joe Biden es la elección correcta”, expresó la cantante.

Por su parte, el solista y pianista John Legend estuvo acompañado de su esposa Chrissy Teigen y sus dos hijos. Él se refirió a los raperos que mostraron su apoyo a Donald Trump, como Ice Cube, 50 cent y Lil Wayne.

“Algunas personas ven la mezquindad, el acoso, el egoísmo de Donald Trump y lo confunden con la fuerza, una especie de masculinidad retorcida. Algunos de tus antiguos raperos favoritos han sido engañados por estas mentiras, pero el Plan Platino de Trump para los negros no es más que un oro de los tontos”, mencionó el intérprete de “All of me”.

