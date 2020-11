John Legend y Chrissy Teigen se unen en emotivo show por el cierre de campaña de Joe Biden

Tras la lamentable pérdida de su hijo, el cantante y pianista John Legend y su esposa, Chrissy Teigen, aparecieron juntos en el mitin de campaña del candidato demócrata Joe Biden.

A un día de las elecciones EE. UU. 2020, la pareja mostró su total apoyo al oponente de Donald Trump. Ambos fueron protagonistas de una emotiva escena durante el show.

Todo empezó cuando la modelo subió al escenario junto a sus pequeños hijos para acompañar al cantante, quien se dispuso a tocar el piano e interpretar uno de sus temas.

Chrissy Teigen abrazó a su esposo y saludó al público presente, que gritó de emoción al ver el romántico gesto luego de conocer sobre el momento difícil que atravesó la pareja.

Luego, John Legend hizo un discurso para incentivar a votar en contra de Donald Trump. “Algunas personas ven la mezquindad, el acoso, el egoísmo de Donald Trump y lo confunden con la fuerza, una especie de masculinidad retorcida. Algunos de tus antiguos raperos favoritos han sido engañados por estas mentiras, pero el Plan Platino de Trump para los negros no es más que un oro de los tontos”, expresó el intérprete de “All of me”.

Sin embargo, no fue el único artista presente en el cierre de campaña de Joe Biden. También estuvo en el escenario la famosa cantante Lady Gaga.

De esa manera, John Legend y la intérprete de “Bad Romance” se sumaron a la lista de famosos que apoyan la campaña de Joe Biden desde el estado clave de Pensilvania.

