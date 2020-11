Guty Carrera revela que tenía proyectos con Magda Rodríguez: “Me dijo que me apure en regresar”

La repentina muerte de Magda Rodríguez, una de las productoras de televisión más conocidas de México, dejó impactados a todas las personas que trabajaron con ella y la siguieron. Uno de ellos fue Guty Carrera, quien se mostró muy afectado por la noticia.

El modelo contó a El Popular que -antes de enterarse del fallecimiento de la cabeza del programa Hoy y del famoso reality Guerreros 2020, donde también participó él y Nicola Porcella- tenía planes con la productora de 57 años para continuar trabajando con ella.

“Hace una semana, la llamé por su cumpleaños y estuvimos conversando. Me dijo que me apure en regresar porque tenía proyectos para hacer juntos. Nunca pensé que sería la última vez que conversaríamos”, dijo Guty Carrera al mencionado medio.

“Guerreros 2020 terminó y era muy remota la posibilidad de una segunda temporada, pero era una mujer llena de proyectos”, añadió.

Asimismo, Guty Carrera contó cómo conoció a Magda Rodríguez en 2017 y la oportunidad que le dio en el programa Hoy.

“Fue la primera productora con la que trabaje en México. En el 2018, ella me invita a tener una secuencia de deportes llamada Quién dijo que no se puede en Hoy. Todos en Televisa me recibieron muy bien y Magda me apoyó bastante”, recordó.

A finales de 2019, la productora mexicana volvió a contactar a Guty Carrera para que él y su novia Brenda Zambrano se unieran al reality Guerreros 2020.

Guty Carrera y su primera impresión tras la muerte de Magda Rodríguez

Magda Rodríguez fue hallada muerta en su casa el pasado domingo 1 de noviembre por una de sus empleadas. Ante esto, diversas figuras mexicanas y peruanas lamentaron la partida de la productora.

A través de sus redes sociales, Guty Carrera dijo sentirse en “shock” por la noticia.

“Estoy en shock. Totalmente conmocionado. Descansa en paz querida @magdaproducer Mis condolencias a toda la familia”, escribió el modelo en Instagram.

