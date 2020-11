Gian Piero Díaz lanzó un fuerte mensaje a los miembros del equipo de los ‘Combatientes’, luego de que protagonizaran una extensa discusión en vivo sobre los problemas que enfrenta el grupo previo a la semifinal.

Tras presenciar los argumentos, el conductor de Esto es guerra no pudo ocultar su incomodidad al ver la desunión que existe entre los competidores, lo cual puede influir en el rendimiento durante los circuitos.

El también actor intentó motivar a sus pupilos haciéndoles recordar que frente a las pantallas de televisión existen muchos fanáticos de los ‘Combatientes’: niños, adolescentes e, incluso, adultos que anhelan ver al equipo obtener su segunda copa en el reality.

“Me tienen cansado las discusiones internas, a mí ya me aburrió. Lo que sí me revienta es que ustedes no se pongan en los zapatos de las personas que están al otro lado de las pantallas... simplemente no les interesa”, dijo Gian Piero Díaz.

Además, también expuso que el individualismo que existe en el grupo podría ser el causante de los actuales problemas que se evidencian durante la competencia.

“Cada quien baila con su pañuelo, toca la campana cuando le conviene, critica al compañero del mismo equipo y se burla del otro. Si no quieren llegar como equipo [a la semifinal y final] no lo hagan, pero respeten a las personas que están en su casa”, expresó el conductor de Esto es guerra.

Luego del pronunciamiento de Gian Piero Díaz, la producción decidió cuestionar a Alejandra Baigorria, icónica integrante de los ‘Combatientes’ que dejó el equipo semanas atrás.

La actual pareja de Said Palao aseguró que, por el momento, no regresaría al equipo: “Soy ‘combatiente' de corazón, pero creo que en estos momentos no sería bueno para mí”.

