Shakira critica a Donald Trump por separar a 545 niños migrantes de sus padres

Shakira siempre se ha mostrado comprometida por la educación y el futuro de los niños. A un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la celebridad lanzó duras críticas contra la política inmigratoria de Donald Trump por la separación de padres inmigrantes y sus hijos.

A través de un artículo publicado por la revista Time, la intérprete de “Ojo así” se refirió específicamente por el caso de los 545 niños latinos que fueron aislados de sus padres en la frontera con México.

“En la tierra de los ay 545 niños ahoralas políticas del gGobierno de Estados Unidos sean tan crueles con los latinoiños que tienen que irse a dormir sin alguien que les asegure que no están en peligro en un momento dado, 545 niños que no pueden abrazar, reír o tener contacto con las personas que más aman”, expresó Shakira en su carta al mencionado medio.

Asimismo, la cantante colombiana cuestionó que las políticas del Gobierno de Estados Unidos sean tan crueles con los latinos.

“¿Cómo una nación que ha sido construida gracias al esfuerzo de inmigrantes y que, desde su constitución, profesa la protección de los derechos humanos y la defensa de la familia como núcleo social puede ejercer unas políticas de inmigración tan crueles?”, agregó Shakira.

Finalmente, la estrella trató de empatizar con las familias que han sido separados de sus hijos al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos.

"¿Quién contesta a los lloros de los niños que se han quedado sin padres? Como madre de dos hijos, no puedo imaginar qué sentiría si no supiera dónde está mi hijo, si se encuentra a salvo, o no”, señaló Shakira.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó el pasado 21 de octubre que no ha podido localizar a los padres de los niños separados en la frontera de México.

