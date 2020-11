Nicola Porcella se conmueve al recordar a Magda Rodríguez: “Conocí a la mejor productora de México”

Nicola Porcella se presentó este lunes 2 de noviembre en el set de En boca de todos, donde habló sobre la repentina muerte de la productora mexicana Magda Rodríguez, con quien trabajó durante varios meses en Guerreros 2020.

En esta entrevista, el modelo peruano comentó que el deceso de la realizadora de Televisa lo tomó por sorpresa, al igual que a muchas figuras del espectáculo. “Para mí fue un baldazo de agua fría”, acotó.

Asimismo, resaltó las cualidades que enmarcaban a Rodríguez como una de las productoras más importantes de la televisión mexicana. "Hay personas que te marcan. Conocí a la mejor productora de México y una de las mejores de la televisión. Tenía mucha pasión para hacer las cosas. Me llamaba y me preguntaba cómo estaba, me cuido muchísimo”, relató.

Nicola Porcella, además, reveló que, poco antes de morir, Magda Rodríguez le había hecho una importante propuesta laboral para que continuara su carrera en el país azteca. “El último día (que estuvo en México), me propuso algo que no podía creer. No podía creer que en tan poco tiempo ella haya confiado en mí para proponerme eso”, expresó.

A mediados de este año Magda Rodríguez convocó a Nicola Porcella para que integrara el grupo de competidores de Guerreros 2020, gracias a lo cual el chico reality logró viajar a México y trabajar en dicho país durante varios meses.

Televisa confirma el fallecimiento de Magda Rodríguez

Este domingo 1 de noviembre por la tarde, Televisa informó mediante sus redes sociales el fallecimiento de la productora mexicana Magda Rodríguez.

“Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz”, señala el comunicado.

