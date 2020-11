Natalia Salas a su novio Sergio Coloma: “Gracias por ser el papá perfecto para mi bebito”

Natalia Salas se encuentra muy entusiasmada, porque dentro de unos meses se convertirá en madre junto a Sergio Coloma. Así lo demostró en un romántico mensaje que le dejó a su pareja en Instagram.

Al principio de su publicación, la popular Andrea de Al fondo hay sitio recordó cómo inició su relación sentimental con el fotógrafo.

“Hoy cumplo 3 años y medio de relación con este maravilloso hombre. Nos conocimos de causalidad, dos seres humanos total y absolutamente diferentes, empezamos a conversar el 8 de febrero del 2017 y nunca más dejamos de hacerlo", relató en Instagram.

Asimismo, Natalia Salas le agradeció a Sergio Coloma por el gran apoyo que le ha brindado a lo largo de todo su embarazo.

“Hoy, esperando a nuestro bebé, no puedo estar más enamorada de él. El embarazo es hermoso, pero el cuerpo de la mujer cambia muchísimo, duele, asusta, pesa, una necesita contención, mucha. Tengo un embarazo hermoso gracias a él, que me mima a diario, me cuida, me sostiene, me acompaña, me hace sonreír, reír y completa mi felicidad”, escribió.

Finalmente, la actriz destacó todas las cualidades de su actual pareja y señaló que desea permanecer al lado de él por toda la vida. "Quiero ver tu sonrisa hasta el último de mis días. Te amo infinitamente, Sergio Coloma. Gracias por todos y cada uno de los días juntos. Gracias por ser el papá perfecto para mi bebito”, manifestó Natalia Salas en su post de Instagram.

En julio de este año Natalia Salas anunció que estaba embarazada y, poco después, reveló que su primer bebé será un varón.

