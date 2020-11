Malnati sobre lo difícil de incursionar en la música: “Si uno desea difusión, se fijan primero en tus seguidores”

Rodrigo Malnati, con 25 años de experiencia como músico y productor, se lanzó hace poco como cantante urbano.

El último 16 de octubre, estrenó su primer single llamado “Pánico”, que llegó junto a un novedoso videoclip donde traslada, en imágenes, su propuesta en el género.

Para el artista, su música va más allá del reguetón. En ella, impone un nuevo estilo sonoro que busca mezclar lo urbano y el pop de una manera única y personal.

En ese sentido, Malnati conversó con La República para contar su innovadora y atractiva propuesta. Además, se animó a comentarnos del contexto actual en el que se encuentra el género.

Estrenaste hace unas semanas tu primer tema llamado “Pánico”, el cual buscas revolucionar el género urbano con un mensaje en sus letras…

Sí, este single es el primero de varios que sacaré a lo largo del tiempo. Decidí hacerlo dentro del género urbano. Como productor y compositor, me gusta mucho lo que se está haciendo en estos últimos años. Me gusta más cómo se maneja la producción en inglés, aunque en latino también está a la par. Pero siento que las letras dejan bastante que desear en este último. Es un problema. A veces, la música en inglés, como el hip hop, es mucho más rica en su contenido y, en español, es un poco monotemática. No tengo nada en contra de eso, pero se torna repetitivo y es mucho de lo mismo. Creo que podemos fusionar lo que hace un cantautor en el sentido de lo personal, o que la música sirva como un vehículo para contar tu historia. En este caso, elegí el reguetón para hablar de una historia, experiencia y punto de vista propio.

¿Cuál fue la inspiración para esta canción?

A mí me gusta que la gente saque su propia interpretación de la canción. Pero, en general, tiene que ver con el miedo. La gente lo experimenta de diferentes formas. Me pareció importante sacarlo en este momento porque es una emoción con la que muchos, ahora, nos podemos identificar. El miedo puede ser frustración o ansiedad. Se manifiesta de muchas formas. Es una canción que busca desempoderar al miedo. Tratar de que no tome el control de nuestras vidas y nosotros hacerle frente. La música es un vehículo poderoso para eso.

Mencionas que tu nueva canción podría sonar a reguetón, pero es algo distinto, ¿Cómo llamarías a la propuesta musical que estás presentando?

Estoy ensayando nombres, porque hay gente que la llama dark-reguetón, ya que tiene una atmósfera oscura. Me gusta decirle postreguetón, como parafraseo de postrock. Es un reguetón que, al menos de mi lado, no tiene mucha influencia del caribe. Yo consumo música en inglés. Alternativa. Los artistas que más escucho son Billie Eilish, Twenty One Pilots y Post Malone.

¿Cuál es tu visión del género urbano en la actualidad, sobre todo en nuestro país?

Lo consumo poco. Siento que, sin ofender a nadie, tratan de emular lo que se hace en otra parte del mundo. Siento que más bien la producción no está al nivel como las cosas de afuera. A mí me encantaría colaborar con artistas nacionales. De repente, hip hop. Haciendo producciones con ellos.

¿Has pensado en realizar colaboraciones con otros artistas? ¿Con quiénes planearías hacerlo?

Me encantan las letras de Jaze y los artistas de hip hop que están saliendo. Él es alguien con quien me gustaría colaborar.

Como artista nuevo, ¿qué crees que es lo más difícil de incursionar en este género?

Hay algo de lo que me he dado cuenta. No solo es acá, sino mundial. Ahora, para prestar atención a un artista se fijan mucho en la cantidad followers que tienen. Si bien es un indicador para que un artista sea exitoso, no me gusta que si uno desea difusión, se fijan primero en tus seguidores. Y si no los hay, no te hacen caso antes de escuchar la música.

Apuestas a que el público, sobre todo el peruano, acepte que la música urbana es la tendencia actual y está dominando al mundo…

Es un tema generacional. Por la edad que tengo, veo en carne propia cómo la gente de mi generación no lo acepta. Es un hecho que el género urbano domina la música en el mundo. No es algo negativo, creo que hay que esforzarnos por ir elevando la calidad. De hecho, en sus orígenes, tenían letras interesantes. La producción no era tan buena. Hay un video de ‘El Chombo’ donde reconoce que ahora la producción es buena, pero lo antiguo era más original. Creo que hemos ganado producción, pero perdido originalidad.

También te habías desempeñado como publicista musical…

Estoy 10 años trabajando como compositor y en publicidad musical. Eso me dio la oportunidad de explorar muchos géneros. Estoy orgulloso de las cosas que produje, como el comercial de Yopi y Mi QR de Susy Díaz. Tenía muchas cosas que quería decir como persona y quise aprovechar ese bagaje de experiencias como productor para hacer algo propio.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Estoy próximo a lanzar un single en un mes, un videoclip nuevo que también es urbano pero muy distinto a “Pánico”. Por el momento, seguir sacando singles. Para el próximo año, tengo canciones que quiero lanzar, hacer colaboraciones y seguir produciendo.

