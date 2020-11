Kim Kardashian cumplió 40 años y Kanye West le regaló un holograma de su padre fallecido

Kim Kardashian cumplió 40 años el último 21 de octubre y celebró acompañada de su familia en una serie de millonarios eventos que incluyeron el alquiler de una isla privada y la ‘visita’ de Robert Kardashian, su padre fallecido en 2003.

El rapero Kanye West fue el encargado de sorprender a su esposa con un holograma del desaparecido abogado, quien emitió un mensaje para su hija.

“Feliz cumpleaños Kimberly, mírate, ya tienes 40 años y has crecido, te ves hermosa, justo como cuando eras una niña. Te cuido a ti, a tus hermanas y a tu hermano y a tus hijos todos los días. A veces dejo indicios de que estoy alrededor…”, comentó la versión tecnológica del exjugador.

En otra parte del clip que dura poco más de dos minutos, Robert Kardashian rememora una anécdota de la infancia de la socialité. “¿Recuerdas cuando te llevaba a la escuela en mi pequeño Mercedes todos los días y escuchábamos esta canción juntos?”, señaló mientras empezaba a sonar “Who Put The Bomp”, de Barry Mann.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians compartió el emotivo momento por medio de su perfil oficial de Instagram, donde agradeció al padre de sus hijos.

“Holograma del cielo. Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. Es tan realista y lo vimos una y otra vez, llenos de muchas lágrimas y emoción”, escribió.

“Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos experimentar esto juntos. Muchas gracias, Kanye, por este recuerdo que durará toda la vida”, finalizó.

