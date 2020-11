Justin Bieber revela en su nuevo documental los momentos más duros de su carrera

El cantante Justin Bieber anunció el estreno de su nuevo documental Next chapter para el pasado 30 de octubre. El proyecto audiovisual trata sobre su vida y los efectos que le causó conseguir la fama a temprana edad.

En los últimos años, el famoso intérprete de “Yummy" indica que también no ha tenido buenos momentos, por lo que no dudó en hablar de ello. El documental ya se encuentra disponible en YouTube.

En un fragmento del video, él revela que atravesó por situaciones que lo llevaron a pensar en el suicidio.

“Cuando tenía 15 años estaba tan rodeado. Millones de personas me veían, pero todavía me sentía solo. Me sentía incomprendido. Me sentía herido. No tenía ni idea de lo que vendría, de que esta vida me asaltaría y me absorbería. Había tanta gente que era tan mala, me decía: ‘¡Apestas!. Yo me lo quitaba de encima y actuaba como si no me molestara, pero me molestaba”, inicia el joven artista.

“Creo que hubo momentos en los que realmente me quería suicidar. Pensaba: ‘¿Este dolor va a desaparecer alguna vez?’. Fue tan constante”, agrega Justin Bieber.

Explicó que su fe en Dios lo ha convertido en una nueva persona. “Estoy más realizado, me siento más estable, más seguro, más confiado. Me siento tan en paz por primera vez en mi vida. Sé que Dios me llamó a ser y me dijo dónde debo estar. Estoy siguiendo sus planes y la seguridad de eso es asombrosa”, mencionó la estrella juvenil.

“Ahora solo tengo esperanza en mi relación con Dios. No se basa en miedos ni en mi pasado, se basa en quien realmente soy”, se le escucha decir.

También habla sobre la gira que tenía programada para este 2020, pero que por la pandemia tuvo que cancelar. Para Justin Bieber, alejarse de los escenarios le ayudó a preparar un nuevo disco y a fortalecer su vida matrimonial con la modelo Hailey Baldwin.

“De alguna forma la cancelación del tour nos ha ayudado a centrarnos el uno en el otro. Ha sido algo bello y maravilloso poder fortalecer lo nuestro, y además he podido volcar todo esto en la producción de un nuevo álbum”, contó.

