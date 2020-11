Juliana Oxenford está próxima a celebrar el primer mes de su hijo, quien llegó al mundo el pasado 5 de octubre. A días de esta fecha especial, la periodista compartió un emotivo momento con el pequeño en Instagram.

En el video publicado en sus historias, la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana aparece sosteniendo a su bebé con una manta blanca, mientras lo abraza y lo besa con ternura.

“Así, todos los días desde hace casi un mes. Apenas nos despegamos”, escribió la periodista junto al clip que enterneció a todos sus seguidores en Instagram.

Cabe precisar que la comunicadora no piensa tener más hijos, pues, según reveló hace poco, se sometió a la intervención de ligadura de trompas.

Como se recuerda, Juliana Oxenford se encuentra completamente abocada a su faceta de madre, gracias a que cuenta con una licencia de maternidad que le ha permitido alejarse temporalmente de la conducción de ATV Noticias Al estilo Juliana.

Juliana Oxenford revela cómo cría a sus dos hijos

Hace unas semanas, durante una entrevista para Magaly TV, la firme, Juliana Oxenford dio a conocer que prefiere dedicarse ella misma a la crianza de sus dos hijos y no contratar niñeras, pues considera que el ser mamá es una experiencia de vida que debe asumir como tal.

“Yo nunca tuve nana con María (primera hija), y espero que con Mateo tampoco. No me gusta, no me siento cómoda. Todo lo que es la maternidad lo asumo, lo abrazo. Me gusta ser una mamá muy presente y no delegar funciones”, explicó la periodista de ATV.

