Galilea Montijo tras la muerte de Magda Rodríguez: “Me levanté y pensé que había soñado"

La repentina muerte de Magda Rodríguez, productora de programas de televisión como Hoy, Guerreros 2020 y Laura Bozzo, ha remecido el mundo del espectáculo en México.

La presentadora y actriz mexicana Galilea Montijo, quien además era amiga de Rodríguez, contó cómo fue su reacción al enterarse de la lamentable noticia, que fue confirmada por Televisa el domingo 1 de noviembre.

“Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Parte del protocolo es que, cuando estuviste cerca de alguien con COVID-19, hay que esperar unos cuatro, cinco días. Aparte el protocolo del foro, de la empresa, como persona", inició la conductora de TV.

También expresó su sentir por la pérdida de Magda Rodríguez. "Y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos y sigo sorprendida. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes. Y rapidísimo, no tengo palabras. No tengo palabras, muchachos”, expresó Galilea Montijo entre lágrimas.

Contó que, al poco tiempo de conocer a la productora de televisión, se convirtieron en amigas. “Magda era sonrisa. Estaba recordando desde el día que la conocí y no sé en qué momento fue que hicimos como un clic. Ella desde el principio me dijo: ‘No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo’. Hoy estaba recordando eso y yo me reflejaba mucho en Magda”, agregó.

“Era tan franca, tan frontal, risueña, que le resbalaba todo. Entonces, yo me reflejaba mucho en ella. Hicimos tanto clic que eso me permitió bromear tanto con ella. Siempre la escuchaba con una sonrisa”, finalizó la actriz de 47 años.

