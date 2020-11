Muchos cantantes, actores y artistas tuvieron que detener sus agendas debido a las medidas que se tomaron para frenar el avance del coronavirus en nuestro país. La pandemia los obligó a pausar sus actividades sin un tiempo específico de finalización.

No obstante, estos han buscado la forma de poder ‘reinventarse para seguir entreteniendo a su público y seguidores, pese a las dificultades que supone el distanciamiento social.

En ese sentido, a través de transmisiones en vivo sacaron provecho de las nuevas tecnologías para crear nuevas experiencias y no perder dicha conexión. Los conciertos virtuales se convirtieron así en un boom del 2020.

Cantantes de talla mundial como Chris Martin y Bad Bunny sorprendieron a los fans con inesperados Lives en sus redes sociales. Este último se las ingenió para innovar, como fue el caso de su última presentación abordo de un camión mientras recorría las calles de Nueva York.

Este fue un trabajo en conjunto, planeado meses atrás y con ayuda de una gran producción. A diferencia de los primeros meses donde la calidad técnica era deficiente, el uso de la tecnología para estos fines se ha convertido en todo un negocio, en el que incluso ya existen servicios que impulsan mejorías para esta transformación digital.

Artistas se adaptan a la crisis

Durante estos últimos meses y dentro de este contexto, La República realizó una serie de entrevistas a distintos artistas peruanos e internacionales.

Ellos hablaron sobre lo complejo de mantener contacto con el público en esta nueva realidad y los desafíos que deben afrontar para no perder dicha conexión.

También aseguraron haberse adaptado a este tipo de espectáculos y que, gracias al nuevo hábito de las personas, las brechas para establecer este vínculo son pocas.

Al respecto, el cantautor nacional Deyvis Orosco mencionó que esta ‘virtualización’ es una sensación diferente para él.

“Por más que la tecnología ayude, el tema humano afecta sin duda, pero igual hemos visto para este show cómo interactuar y que se sienta esa cercanía”, fue su respuesta.

Por otro lado, Salim Vera, vocalista de Líbido, afirmó que sigue con la creación de música a su estilo y el aprendizaje para adaptarse a esta nueva realidad.

“Yo voy a ser el mismo de siempre, esté tocando para una pantalla o para la gente en vivo y en directo. No creo que se pierda el ‘feeling’ (...). Vamos a seguir aprendiendo de las herramientas virtuales, haciendo estos conciertos”, precisó el rockero.

Nicole Pillman aseguró que los conciertos virtuales llegaron “para quedarse” y que el público verá esto como una alternativa para disfrutar de los espectáculos.

“Cuando regresen los shows en vivo habrá la alternativa de verlos desde casa, es una oportunidad para el público que está lejos. (Sobre los conciertos presenciales) Se extraña el feedback, la energía del público, los aplausos, eso siempre va a ser invaluable”, comentó.

El panameño Joey Montana precisó que fue difícil acostumbrarse a estos espectáculos y decidió esperar a que la pandemia acabe para seguir con el show tradicional.

No obstante, acotó que grabar nuevas canciones es la clave para no perder el lazo con su público.

“Hubo un punto en que no quise grabar canciones. Me hubiera gustado empezar en enero (del 2021), pero tampoco puedes dejar al público sin música. (...). No me llaman mucho la atención los shows virtuales porque siento ese frío. Yo quiero tener la oportunidad de ver a la gente, aunque sea poco a poco, para sentir que corean mis canciones”, expresó.

Por su parte, Carlos Carlín dio su opinión sobre las plataformas digitales que ahora se han convertido en escenarios virtuales.

“Nunca se va a comparar, es como leer un libro y ver la película del libro. Pero conversaba con Alejandro y María Laura (dúo peruano) y me encantó cuando me dijeron que en una sesión metieron a 15.000 personas, algo que no hubieran podido hacer nunca en un escenario normal. Entonces en algún momento las dos cosas se podrían complementar”, precisó.

El aislamiento social ha marcado un antes y después para los espectáculos públicos en vivo. Todo parece indicar que la crisis, una vez afrontada, ampliará el mercado dentro de este sector.

