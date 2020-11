Cardi B presenta solicitud para desestimar su demanda de divorcio de Offset

Con el objetivo de continuar su vida al lado de Offset, Cardi B habría presentado una solicitud para desestimar la demanda de divorcio que interpuso el último 16 de setiembre.

El portal Page Six dio a conocer este 2 de noviembre que, según un expediente judicial enviado a los tribunales de Georgia, la artista de 28 años expuso la petición para que el caso sea dejado sin efecto y sin perjuicio.

De acuerdo a las informaciones brindadas, la pareja habría vuelto a estar unida y continuarían su vida familiar junto a su única hija.

En setiembre surgieron especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Offset. Poco después, Cardi B presentó una solicitud para divorciarse del padre de su niña, pero aclaró que la decisión se debía a las constantes discusiones y la falta de confianza entre ambos.

El 15 de octubre del 2020, la intérprete de “Money” se comunicó con sus seguidores vía Instagram para confirmar su reconciliación con el rapero.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo y antes de que te engañen, prefiero irme. No pasó nada loco ni fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre. A veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas y, antes de que pase algo, te vas”, señaló Cardi B en aquella ocasión.

