Hace menos de dos años la actriz Thelma Fardin realizó una denuncia en contra de Juan Darthés por violación sexual. El delito habría ocurrido en Nicaragua, en 2018, cuando ambos estaban participando de una gira del elenco de la novela Patito Feo.

La abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, informó que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de “certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura” para iniciar el proceso formal de extradición de Darthés, quien se encuentra refugiado en Brasil desde que se hizo pública la denuncia.

La letrada reconoció que el trámite puede ser negado, pero que es necesario agotar la solicitud, y luego iniciar “el trámite para que Darthés sea juzgado en Brasil”, país donde nació el acusado.

“Si abandona el país puede ser detenido donde esté, por eso no se atreve a salir porque solo tiene permiso de movilidad en Brasil”, recalcó Cruz. Sin embargo, dijo que si no se llega a concretar la extradición, esto no significa que exista impunidad.

De acuerdo al artículo 51 de la Constitución de Brasil, que rige desde 1988, “ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, en la forma de la ley”.

Respuesta de Thelma Fardin

En una entrevista con el programa Nuestra tarde, la actriz feminista manifestó que le causaba mucha indignación que algunas personas llamaran exiliado a Juan Darthés, ya que “se fugó” a Brasil ni bien supo de la denuncia en su contra.

“Es agotador, pero uno sabe que este es el camino que una emprende cuando te dicen: ‘hablemos y esperemos los tiempos de la Justicia’”, dijo Thelma sobre su lucha para conseguir que el cantante de tango, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, sea juzgado.

Además, declaró que tras realizar el pedido de extradición, se está realizando la traducción de dicho documento al portugués. “Yo lo tengo que ir a perseguir también a Brasil. Él puede usar la estrategia de moverse por todo el país para que yo no lo encuentre y que una fiscalía pueda sentar jurisprudencia y diga que van a avanzar en este caso”, finalizó.