Araceli Poma: “Queremos combatir el racismo con nuestra mejor arma: la música”

“Con Grammy o sin Grammy hay que seguir ‘chambeando’. Si ganas, probablemente al día siguiente no sepan quién eres”, nos dice con sinceridad y buen humor la productora y cantante Araceli Poma sobre la nominación del imprescindible video documental Las guerreras de la música afroperuana. Esta producción que es parte del proyecto itinerante de Matt Geraghty, Just Play, visibiliza la cultura, años de trabajo y pone en primer plano a las artistas.

“Es un camino que nos abrieron Susana Baca y Eva Ayllón, pero también es darle continuidad a una cultura poco difundida. Vas al extranjero y recién cuando dices Machu Picchu se pueden ubicar. Si no conocen el Perú, ¡menos van a saber de nuestra música! No conocen que hay una población afro”, sostiene Poma, quien le pone voz al tondero ‘Si es que me quiere’. Pero no le sorprendió que fueran productores extranjeros los que quisieran grabar un disco y documentar la historia de Rosa Guzmán, Charo Goyoneche, Victoria Villalobos, Sofía Buitrón, Maricarmen Padilla, Milagros Guerrero, Catalina Robles y Gisella Giurfa. “Sé cómo quieren a nuestra música, cómo se enamoran del Perú más allá de su comida. A veces los productores peruanos ni lo hacen”.

El neoyorquino Matt Geraghty vino en el 2018 y, luego de conocer la historia de las artistas, decidió −junto con el productor peruano Javier Lazo− que el proyecto tenga enfoque de género. Razones no faltaban. “Rosa es una mujer que empezó tarde a cantar. Ella dice: ‘Yo empecé a cantar el día que no tenía papás y no tenía marido. No había nadie que me impida cantar’. Es una de las voces más hermosas y una de las artistas más emblemáticas que tenemos y que falta todavía darse a conocer... como a muchas. Mi lucha no fue la misma, pero eso no significa que no me hayan hecho sentir menos por ser mujer o por tener un apellido andino”.

Cuando hablamos de representatividad de la cultura afro, recordamos lo que sucede en otros espacios. Este año, la actriz Anaí Padilla nos decía que −al fin− un reparto era el 80% afroperuano. Además, aún hay estereotipos en la representación de la mujer afro o andina. “La lucha siempre es el doble o triple. Es una realidad. ¡Cuántas mujeres mueren al día! La maestra Charo decía: ‘¡Imagínate!, artista, mujer y negra’”. Goyoneche canta ‘Santa libertad’ en el documental. “Que el mundo sepa que hay mujeres peruanas que están queriendo combatir el machismo y el racismo a través de su mejor arma: la música. Es sumamente poderosa”.

Renovar el repertorio

Poma le puso contexto a un repertorio poco popular y tiene un programa en YouTube, ‘Sin distancias’. Los escenarios y la radio también deberían ser utilizados para renovar, sostiene. “Hay una idea equivocada de que ya no hay nuevos compositores y, obviamente, no estamos en la época de oro de la música criolla, pero hay gente que está haciendo canciones y es responsabilidad de los que cantamos difundir ese nuevo repertorio. Si sigo cantando ‘Mal paso’ y ‘Regresa’ −temas hermosísimos− y no pongo ningún tema nuevo es más de lo mismo. Muchas canciones del repertorio criollo y andino tienen mensajes que son obsoletos. O dicen: ‘Víbora, ese nombre te han puesto…’, mensajes denigrantes a la mujer. Hay que ir cambiando o dejas de cantarlas”.

La nominación ya “les da oportunidades”, aunque para la productora cada una va a tener que seguir el proceso porque “de la noche a la mañana” no se hacen los cambios. “Es un reto mayor porque hemos perdido el contacto con el público por la pandemia. Pero hay que romper algunos mitos como que el arte es un accesorio y es lo último que se activa, la última rueda del coche. No lo ven como algo sustancial en la sociedad”. Por lo pronto, a nivel mundial, las carreras de estas mujeres peruanas llegan al Grammy Latino este 19 de noviembre.

