Se fue el gran actor Sean Connery

El actor escocés Sean Connery ha fallecido a los 90 años “mientras dormía pacíficamente”, según ha informado su hijo Jason, que ha añadido que se encontraba “mal durante algún tiempo”.

El intérprete fue el primero en encarnar al mítico James Bond en el cine y lo hizo en un total de siete películas entre 1962 y 1983 que le sirvieron en bandeja una gran fama y dinero.

Connery llevaba desde el 2003 apartado de la gran pantalla. Su último trabajo fue en La liga de los hombres extraordinarios. Su prolífica carrera como actor abarcó más de sesenta películas en seis décadas y sus numerosos premios incluyeron un Óscar como actor de reparto por su magnífico rol policía de Los intocables de Eliott Ness, de Brian de Palma, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Para muchos fue sin duda el mejor agente 007 con licencia para matar. El suyo fue un espía tremendamente carismático, seductor y machista. Se metió por primera vez en el papel ideado por Ian Fleming en Agente 007 contra el Dr. No (1962), que dio inicio a una larga serie de películas sobre el famoso agente. Durante todos estos años, varios han sido los rostros que ha adoptado el espía británico en la gran pantalla. El último, el británico Daniel Craig, que aparecerá por última vez en Sin tiempo para morir, si algún día llega a estrenarse en los cines tras varios aplazamientos por el coronavirus.

El actor había cumplido los 90 el pasado mes de agosto. Residía desde el 2003 en Las Bahamas y una de sus últimas apariciones fue a través de una fotografía que su nuera, la cantante irlandesa Fiona Ufton, pareja actual de Jason Connery, publicó hace un año en Instagram para felicitarle por su 89 cumpleaños. En la imagen lucía con aspecto bromista y mucho más delgado de lo habitual.

Nacido como Thomas Sean Connery en 1930 en el seno de una familia obrera y católica, creció en Fountainbridge, en Edimburgo. La escuela no se le daba muy bien y dejó los estudios a los 14 años para trabajar como repartidor de leche. En 1948, se unió a la Royal Navy, pero luego fue dado de baja por motivos médicos. Se interesó por el culturismo a los 18 años y consiguió trabajo como modelo artístico, llegando a participar en el concurso Mr. Universe en 1953, aunque no ganó. Para ganarse la vida, encadenó diversos trabajos como conductor de camiones o socorrista.

La interpretación era un mundo que siempre le había interesado y un día se presentó para una audición para una versión teatral de South Pacific y logró un papel. Su atractivo rostro y su 1,89 metros de altura le abrieron las puertas en shows de televisión.

Su debut en la gran pantalla fue en un papel sin acreditar en Lilacs in the spring (1954) y tres años más tarde encarnó a Spike, un gángster con problemas de habla en el thriller No road back. Pero fue su casting, a la edad de 30 años, para hacerse con el papel protagonista de la primera película adaptada de la serie de novelas de James Bond de Ian Fleming lo que consolidó su estatus.

Se dice que Connery logró ser Bond ante la insistencia de Dana, la esposa del productor Albert ‘Cubby’ Broccoli, debido a su “atractivo sexual”. A pesar de las dudas iniciales, Agente 007 contra el Dr. No resultó un gran éxito. Volvería a meterse en la piel del espía al servicio de su majestad en Desde Rusia con amor (1963), James Bond contra Goldfinger (1964), Operación Trueno (1965), 007: Solo se vive dos veces (1967) y Diamantes para la eternidad (1971).

En este último filme, Connery volvió a ser James Bond tras una película en que George Lazenby le tomó el relevo, y con ella batió un récord Guinness: ser el actor mejor pagado por un solo filme. El escocés se embolsó lo que serían ahora unos 40 millones de dólares o unos 35,2 millones de euros, una suma que donó enteramente a su fundación, Scottish International Educational Trust, que apoya la educación de niños con pocos recursos. Sin duda, un grande de la pantalla y fuera de ella.

Versátil. Connery dio vida a personajes variopintos como reyes, espías, doctores, académicos e incluso a Ricardo Corazón de León en Robin Hood. Pero confesó que el personaje con el que más disfrutó fue en Indiana Jones y la última cruzada como padre de un joven Indiana Jones.

