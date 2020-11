Miss Perú 2020: Viveka Hernández, de Lima Centro, regresa como retadora

View this post on Instagram

⚡RETADORA MISS PERÚ 2021 ⚡🔥Inmensamente feliz de volver ❤ @missperuofficial 2021 ahí voy pisando fuerte desde ya! Gracias a la organización, el jurado y a @jessicanewtonoficial por la invitación, esta nueva oportunidad significa para mí un nuevo comienzo con mucha más fuerza 💯 Gracias a todos los que creyeron en mi, llevo en mi corazón cada mensaje de apoyo que me regalan. No puedo estar más emocionada por todo lo que me está tocando vivir, vamos por muchísimos más @missperulimacentro !!! 💫 . . . Gracias @dianacornejov @victor.arteaga.fotografia por siempre estar conmigo, por su confianza y darme todo su cariño y esfuerzo siempre 🤩 Gracias a la mejor @rinascereatelier por el hermoso vestido pensado en mí ❤