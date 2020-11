Maribel Guardia: “En Estados Unidos fui víctima de discriminación por ser latina” [VIDEO]

La reconocida actriz costarricense Maribel Guardia contó en una entrevista que fue víctima de discriminación en Estados Unidos por ser latina.

En conversación para el espacio televisivo Sale el sol, la artista de 61 años contó sus amargas experiencias en el aeropuerto del país americano y con los policías.

Un reportero del programa se le acercó a Maribel Guardia y le consultó si alguna vez se sintió discriminada.

“En algún momento en Estados Unidos (fui víctima de discriminación), por ejemplo, ahí es donde te das cuenta que sí puedes recibir tratos diferentes por ser latina. Muchas veces (los miembros de equipo de seguridad de los aeropuertos) me han pasado a revisar al cuartito y cosas de esas”, confesó.

Sin embargo, Maribel Guardia aclaró que solo se sintió discriminada por la seguridad del país mencionado más no por los ciudadanos.

“En general es más la policía. Porque la gente normal en Estados Unidos, pues yo siempre he sentido que me tratan bien; que tratan bien a la gente mexicana”, explicó la famosa actriz.

Cabe mencionar que a mediados de setiembre, Maribel Guardia contó en el programa Ventaneando que estuvo a punto de quedar parapléjica debido a un evento cardiovascular que le afectó la movilidad de las piernas. Se trataba de una embolia cerebral, una obstrucción que puede suceder en las venas o arterias.

“Una vez me dio, parecía que era como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar. Y la verdad es que nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro, pero no sucedió. Sí me quedé paralítica y al final me curé, no supe ni cómo”, contó la artista.

