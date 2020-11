Hollywood: Eddie Hassell, actor de Surface y Bones, muere en tiroteo

Este 1 de noviembre, el portal Variety informó de la muerte de Eddie Hassel, actor conocido por su participación en la película nominada al Oscar The kids are all right (2010).

El agente del actor estadounidense informó que el deceso de la estrella de Hollywood se produjo en la mañana del domingo. No obstante, el portal Deadline informó que la muerte de Eddie Hassell se dio al promediar la 1.00 de la madrugada de ese día, cuando el actor se encontraba frente al departamento de su novia ubicado en Grand Prairie, Texas (Estados Unidos).

Las primeras informaciones indican que el tiroteo se produjo durante el robo de un vehículo. Eddie Hassell resultó herido en el estómago y fue auxiliado por los vecinos, pero murió al llegar al hospital.

La novia del actor se encontraba dentro de su casa cuando ocurrió el hecho, por lo que no pudo identificar al agresor. Hasta el momento, no hay ningún sospechoso bajo custodia.

Nacido el 16 de julio de 1990, Eddie Hassell inició su carrera como actor infantil con pequeños papeles, llegando su gran oportunidad a los 20 años, cuando interpretó a Clay, el mejor amigo del personaje de Josh Hutcherson, Laser, en The kids are all right, cinta protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo.

Otro de sus trabajos más celebrados fue en la serie de ciencia ficción Surface (2005), donde actuó junto a Leighton Meester y Lake Bell.

De igual forma, obtuvo un papel recurrente en la comedia dramática de Lifetime Devious Maids, además de obtener otros créditos en aclamadas producciones como Southland, Longmire y Bones.

