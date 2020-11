Grupo 5 denunció que cuentas de Facebook vendieron entradas falsas para su concierto con Josimar

El sábado 31 de octubre se llevó a cabo el concierto del Grupo 5 junto a Josimar. La misma agrupación de cumbia anunció por todo lo alto esta unión musical con el conocido salsero.

Sin embargo, y horas antes del tan esperado show, la orquesta de Monsefú denunció que dos cuentas de Facebook vendieron entradas falsas para su concierto. Además, alertó a sus seguidores que no sigan cayendo en esa modalidad de estafa.

“¡Advertencia! Estos dos grupos de Facebook detectados hasta el momento, están estafando a nuestros seguidores con supuestas ‘ventas de entradas’, denunciemos para que no haya más víctimas de estas personas sin escrúpulos. El único medio de compra para este evento es la web www.entradaya.com”, escribió el Grupo 5 desde su Instagram.

A pesar de la alerta, muchos seguidores manifestaron su decepción y rabia, ya que denunciaron haber sido víctimas de estafa al no poder conectarse al link del concierto virtual tras comprar sus entradas.

“Me parece una estafa total que aún no me acepten en el grupo. No solo soy yo, somos varias personas que no les aceptan, que no les llegan el link, esto me parece una estafa, ni siquiera contestan los mensajes”, “Hola. Compré mis entradas al medio día y aún no me aceptan en el grupo”, “¿Cómo puedo ingresar? ya hice el pago”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Por otro lado, algunos fans del Grupo 5 manifestaron su molestia porque el show se colgaba, no se veía con nitidez o no les aceptaban en el grupo para visualizar el show.

