Daniela Darcourt: “Orgullosa de ser bien chola, bien serrana, bien peruana”

El 1 de noviembre, minutos después de participar en la ceremonia de reapertura del Santuario Histórico de Machu Picchu, la cantante Daniela Darcourt expresó los sentimientos que la embargaban al encontrarse en el magno lugar.

“Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo, pero lo que mi propia ‘llaqta’ (tierra en quechua) me hace sentir, no tiene comparación”, escribió la artista de 24 años en su cuenta de Facebook.

“Ni con todas las palabras del mundo lograría describir lo que sentí al tener tan hermosa magestuosidad frente a mí y mucho menos lo que toda esa energía y magia me hacen sentir en este momento”, dice la cantante que aparece fotografiada con la ciudadela de Machu Pichu y la montaña Huayna Picchu a su espalda.

Daniela Darcourt prosigue: “Que bonito estar aquí siendo parte de la ceremonia de reactivación turística nacional e internacional de una de las 7 maravillas del mundo, nuestro querido, legendario, amado y milenario Machu Picchu'”.

La artista hace referencia a su presentación junto a Ezio Oliva y Guillermo Bussinger en la ceremonia protocolar donde interpretaron en español y quechua la canción “Cuando pienses en volver”, de Pedro Suárez Vértiz.

En la parte final de su post, la intérprete de “Señor mentira" escribe: “Orgullosa de ser bien chola, bien serrana, bien peruana. ¡Energía, historia y magia junta en tan bello regalo de nuestros ancestros! ¡Que vivan nuestros Incas, que viva nuestra cultura y que viva mi Perú!”.

Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo... Pero lo que mi propia “llaqta”... Posted by Daniela Darcourt on Sunday, November 1, 2020

