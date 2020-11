El cómico José Luis Cachay envió sus sentidas condolencias a la familia de Miguel Ángel Campos ‘La Bibi’, quien falleció el pasado 31 de octubre tras sufrir un paro cardiaco como una de las secuelas provocadas por la COVID-19.

A través de un video en sus redes sociales, Cachay lamentó la partida de su amigo y le dedicó un mensaje de despedida.

“Quiero darles mi más sentido pésame, las condolencias a toda la familia de Miguel Ángel Campos, más conocido como ‘La Bibi’. Miguelito, a toda tu familia a ti hermano lindo Jhonny Carpincho, que aparte de ser hermanos, han sido una dupla sensacional, dos artistas de admirar, de quitarse el sombrero, cómicos ambulantes que le han robado una sonrisa a todo el pueblo”, menciona al inicio del clip.

“Estoy con todo el dolor, y con todo este sentimiento. Nadie es eterno en este mundo, todos nos vamos a morir. Se fue ‘Tripita’, se fue ‘Tornillo’, se fue Ricky Tosso, se fue ‘Loncherita’; ahora te vas tú Miguel, nos dejas. Dios te tiene en su gloria, hermano, porque tú has sido y eres un buen padre, un buen artista, un gran ser humano”, agregó.

Asimismo, José Luis Cachay expresó el dolor que significa perder a su amigo y aseguró que para él siempre estará vivo.

“Tu pérdida me duele mucho porque no solamente eres un compañero del arte, eres un hermano para mí. Para mí no te has ido, para mí sigues vivo, porque sigues vivo dentro de mí. Que Dios te bendiga y te tenga en su gloria. Me duele mucho tu partida Miguel, y desde acá te digo, nos veremos en la eternidad. Descansa en paz, hermano”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.