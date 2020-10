Tefi Valenzuela: “Lo que más sueño es la internacionalización, que la gente conozca mi música”

La cantante Stephanie Valenzuela, o ‘Tefi’, como la conocen artísticamente, ha lanzado hace unos días el segundo tema de su EP “Cinco Cumbias”. La canción, titulada “Cumbia de despedida”, ha logrado superar las reproducciones esperadas.

La joven artista, quien se encuentra actualmente en México, conversó con La República para hablar de su música y la incursión a este género musical: la cumbia.

Según contó la también modelo, bailarina y presentadora de televisión, tiene un objetivo: la internacionalización musical. Señaló que pretende lograrlo al enfocarse 100% en sus proyectos.

Tefi Valenzuela inició su carrera musical en 2018, haciendo reguetón. Al año siguiente lanzó el tema “Algo enfermizo”, donde demostró sus dotes en la composición.

Ahora, este 2020, explora nuevos sonidos con este conjunto de temas que está promocionando.

Todas tus canciones son sacadas de experiencias personales, y hasta mencionaste, en alguna ocasión, que cada una tiene “nombre y apellido”. ¿Cuál es la historia de este último tema?

La canción narra la historia de una mujer que decide terminar una relación. Que ya estuvo sufriendo y no puede creer más en mentiras y falsas promesas. Creo que con esta letra, muchas mujeres pueden identificarse, porque quién no ha vivido esa situación. Como se ve en el videoclip, el hombre se perdió en el alcohol. Lo que quise mostrar en el video era cómo el alcoholismo termina sumergiendo, no solo a la persona, sino a quienes aman también.

El videoclip fue grabado enteramente en México junto a Leonardo Álvarez y Carlos Puente, reconocidos por sus papeles en “El señor de los cielos”. ¿Cómo fue la experiencia de compartir con los actores?

Lo hicimos todo en un día por un tema de que me salía más a cuenta. Fue un trabajo duro y gratificante. Para mí, fue emocionante. Ellos ya tenían experiencia en hacer la réplica de una ‘narconovela’. Nunca había agarrado un arma, pero ellos me enseñaron. Y aprendí rápido. También estaba Miguel Arce, mi amigo. Fue muy bonito que él esté en México y me apoye.

¿Por qué decidiste darle paso al género cumbia para este nuevo EP?

Cuando inicié en la música, quise hacer lo que estaba de moda. No podía encontrar mi propio estilo. Creo que hoy todo el mundo quiere hacer reguetón o urbano porque es lo que la gente escucha. Pero me dije “voy a arriesgarme y encontrar lo que realmente a mí me gusta”. Escucho cumbia desde los 5 años; mi papá trabajaba en la ceja de selva y me traía discos de Rossy War.

Tampoco quiero hacer cumbia tradicional. Quiero hacer una fusión, algo que nadie esté haciendo. Mezclé ritmos urbanos con la cumbia y eso fue lo que hicimos en el EP. A pesar de que haya grabado baladas, reguetón o dembow, el género con que más me siento cómoda y alegre es la cumbia.

Estás en el camino de tu propia identidad. ¿Crees que con este género ya lo has encontrado o seguirás explorando más estilos musicales?

Creo que ya encontré mi estilo. Pero eso no significa que no sea una persona versátil. Siento que puedo cantar muchos géneros. Estuve un año buscando mi identidad y me sirvió mucho encontrarlo. También me siento mejor como compositora. Espero que con el tiempo, cuando escuchen una canción mía, a las tres palabras digan “ah, es Tefi”, como sucede con otros artistas. Busco que la gente distinga mi estilo y sepa quién soy.

¿Cómo te sientes al haber logrado uno de tus objetivos, el de ser cantante?

Es un sueño para mí. Yo soy de una provincia pequeña de Arequipa. De cada cosa que tuve, desde la TV… siento que estoy agradecida con la vida, Dios y mi familia. No todo ha sido color de rosa. Siempre seguiré con el espíritu de luchadora, guerreando para lograr lo que quiero. Lo que más sueño es la internacionalización, que la gente conozca mi música y la disfrute.

Creo que lo estás logrando, porque estás haciendo temas en el extranjero....

Hay gente que me escribe desde Ecuador, México y honduras. No tengo, digamos millones (de seguidores), pero los voy a conquistar.

¿Ya has pensado hacer una colaboración con Deyvis Orosco? Es uno de los principales exponentes de la cumbia en nuestro país.

Soy amiga de Deyvis, pero no he conversado (de la propuesta). Tengo otros amigos en la cumbia, como la Orquesta Candela. Por ellos, conozco a muchos: la Gran Orquesta Internacional, Maricarmen Marín, etc. Una vez que termine el EP será muy fácil hacer estas colaboraciones. Y también espero que ellos quieran colaborar conmigo para ir intercambiando públicos. Los puertorriqueños triunfan, porque, entre ellos, revientan juntos en una canción. El peruano no colabora uno con el otro. Eso es lo que a mí me preocupa. No tendríamos que ser así. Debemos tratar de unirnos. En algún momento, lo voy a proponer con la gente que conozco. Las colaboraciones que tengo ahora son con personas de otros países.

Muchos chicos reality están incursionando en la música, lanzando sus propios temas. ¿Qué opinas del lanzamiento de Austin Palao y Jota Benz como cantantes?

Lo escuché. Él es un chico que tiene una linda voz. Trabajó con DJ Gansta, que es mi productor de “Intocable”. Le deseo lo mejor, es joven y puede hacer cosas positivas.

Ahora que están realizándose conciertos virtuales. ¿Estás preparando uno?

Me gustaría. Lo que pasas es que quiero terminar algunos covers para tener un mejor repertorio. No digo que no lo voy a hacer pronto, pero está en mis planes. Un show virtual.

