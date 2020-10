Sentido adiós a Ricardo Blume

El primer actor nacional, Ricardo Blume, ha muerto. La escena nacional está de luto, y decenas de actores lloran la partida de quien fue su maestro, el amigo y el gran ser humano.

Falleció ayer al finalizar la tarde, en su casa en México, rodeado de su esposa y de su familia.

A ese país llegó hace casi 50 años, cuando se hizo famoso gracias a su rol protagónico en la telenovela ‘Simplemente María’ junto a Saby Kamalich y nunca más se fue. Tenía 87 años cumplidos el pasado 16 de agosto, cuando una serie de complicaciones propias de su edad le sobrevinieron.

Ricardo Blume fundó y dirigió el Teatro de la Universidad Católica (TUC) en 1961 y como profesor de dicha institución produjo montajes y formó actores y directores reconocidos en la escena nacional, como Jorge Chiarella y Gianfranco Brero. Precisamente, Jorge Chiarella y su esposa, la dramaturga y actriz Celeste Viale, fundaron en 2013 el Teatro Ricardo Blume en Jesús María, en su honor, y el propio actor vino a Lima para la inauguración. Esa noche estaba feliz y agradecido.

Y es que Ricardo era un caballero de fina estampa y muy sensible. “Soy de pocos pero fieles amigos, mis amigos más íntimos han muerto, los que tengo ahora son mis exalumnos del TUC como Lucho Peirano con quien me escribo de años”, contó a La República en la última entrevista que concedió en 2014 cuando vino de visita a Lima. Blume vivía en México, pero siempre que podía venía en verano a refugiarse con su esposa en el departamento que tenía en Miraflores frente al malecón Armendariz.

A lo largo de su vida fue protagonista de innumerables obras de teatro y telenovelas, como ‘María la del Barrio’ y ‘Carrusel’. También brilló en el cine, siendo una de sus últimas películas Viejos amigos, la que hizo en Perú junto a otras dos glorias de la actuación: Enrique Victoria y Carlos Gassols.

Aquella vez le preguntamos si al igual que el protagonista de la cinta que pidió que esparcieran sus cenizas en el estadio Miguel Grau, él tenía algún deseo final y respondió: “No tengo frustraciones, tampoco me he puesto metas muy altas, estoy tranquilo y conforme, así que si a esta edad me muero, feliz, no pasa nada”. Seguramente así fue. Descansa en paz, querido Ricardo.

