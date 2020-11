Halloween 2020: Thalía se disfraza de Ace Ventura, el clásico personaje de Jim Carrey

La mexicana Thalía compartió con sus 16,7 millones de seguidores en Instagram su disfraz para Halloween inspirado en el detective de animales Ace Ventura.

El icónico personaje fue interpretado por la estrella de Hollywood Jim Carrey para la película del mismo nombre y su secuela Ace Ventura: When Nature Calls (Ace Ventura: cuando la naturaleza llama, en español) de 1995.

No obstante, la intérprete de “No me acuerdo” y “TICK TOCK” reveló que en un principio no tenía muchas ganas de participar de la llamada Noche de las brujas.

"Este año no sentí para nada el celebrar Halloween. No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas. ¡No sé si a ustedes les pasa lo mismo!

“Lo único que quiero es positivismo, alegría y cosas lindas que alegren mi vista. No tenía planeado en lo absoluto ningún disfraz para el día de hoy”, escribe.

Seguidamente, agrega: “Gracias a una de mis amigas que me animo y a ustedes que me pedían ver mi disfraz de este año, fue que me encendí las ganas y me metí al closet de Tommy Mottola (su esposo) a buscar la blusa hawaiana”.

Thalía también revela que utilizó a todas las mascotas de la casa para que colaboren con la fotografía.

En una segunda publicación, la estrella de las telenovelas María Mercedes y María la del barrio dijo que no fue fácil lograr que sus mascotas cooperen con la foto.

“¡Aquí las peripecias para que Amor y Pikachu se concentrarán! Me acordé tanto de Pulgoso cuando grabábamos Marimar. ¡Siempre sostenían una salchicha sobre mi cabeza para que él viera fijamente a la costeñita! ¡Pero ahora mi perrita Love lo único que quería era jugar!”, contó Thalía.

