Eva Ayllón: Ojalá haya un programa de TV o radio especializado en música peruana

En 1970 y con tan solo 14 años de edad, Eva Ayllón empezó a cantar y bailar al compás del cajón. Desde entonces, la artista no dejó de ponerle ritmo, color y sabor a cada una de las presentaciones que ha ofrecido a lo largo de sus 50 años de trayectoria artística.

Aunque pasó por momentos buenos y malos durante su carrera, ‘La reina del landó’ contó con el apoyo de grandes íconos de la música peruana, como Alicia Maguiña, Arturo ‘Zambo’ Cavero y María Obregón, quienes estuvieron a su lado para evitar que diera un mal paso. Por ello, ha decidido rendirles un homenaje con su espectáculo virtual Mis ángeles del criollismo, el cual estará disponible a partir del mediodía de este 31 de octubre en el Día de la canción criolla y cuyas entradas están a la venta en Teleticket.

En conversación con La República, Eva Ayllón brindó detalles sobre este próximo concierto, reflexionó sobre la situación del criollismo en la actualidad y enfatizó en la importancia de crear un espacio de radio o TV que permita un mayor apoyo a la música peruana.

Llevas más de 50 años brindándole tu música al público ¿Te sientes satisfecha con lo que has logrado hasta el día de hoy?

A pesar de haber cumplido 50 años en los escenarios creo que todavía me falta mucho por aprender, por cantar, por compartir. Aún hay mucho por hacer.

¿Cómo ha sido para ti incursionar en los conciertos virtuales? Y ¿Qué es lo que más extrañas de estar con la gente de manera presencial?

Incursionar en los conciertos virtuales no ha sido muy difícil porque estoy acostumbrada a hacer videos para anunciar los shows. Lo único malo es que falta el calor del público, los gritos y los pedidos de la gente. Cuando terminaba los conciertos decía ‘Me quitaré esta ropa mojada, me echaré colonia, me pondré mi bata y saldré’ y la gente me esperaba, nos tomábamos foto y se llevaban toda mi colonia (risas).

¿Crees que el criollismo ha perdido fuerza hoy en día?

La música criolla no va a morir nunca. Mientras haya un oyente de música criolla, se celebre una reunión con música criolla, se tome un pisco con un vals, las criaturas bailen un festejo, se siga poniendo música negra, tonderos o valses en las actuaciones escolares, nuestra música no va a morir, la llevamos en la sangre, es nuestro ADN.

A lo largo de estos últimos años ¿Has visto nuevos talentos que puedan llegar a ser grandes de la música criolla? ¿Por qué crees que no se dan a conocer?

Hay mucha gente talentosa, pero lamentablemente no tenemos un programa de televisión o de radio especializado en esta música, que permita que suene un nuevo disco... Nosotros mismos no cultivamos nuestra música... Ojalá haya un programa donde puedan llegar los chicos con su material, no importa el género, sino el respeto a la música que se hace en el Perú y que hayan entidades que nos protejan.

Desde tu posición como una de las figuras más representativas del criollismo ¿Crees que no hay suficiente apoyo por parte del Gobierno a los astros de la música peruana?

El Gobierno nunca nos ayudó, no existe una ley para el artista peruano, que es de constante lucha. A veces dicen ‘¿Por qué muere en el abandono?’ y es porque nos abandonan. No todos hemos tenido la cabeza para guardar algo de dinero porque vivimos de esto, es como alimentamos a nuestra familia, el vestuario y maquillaje que usamos no cuesta cinco centavos, en algunas circunstancias hasta dejamos de comer para salir bien en una noche que nos toque lucirnos.

Tú siempre has apoyado a tus pupilos de los programas concurso ¿Quién te apoyó en tus inicios?

En el homenaje a Mis ángeles del criollismo, estoy recordando a toda la gente con que tuve la fortuna de vivir, como Chabuca Granda, Eloísa Angulo, Alicia Maguiña y María Obregón. Ellos me apoyaron, me aconsejaron y me resondraron cuando debían, por eso tengo sentido de colaboración y protección. Cuando vi chicos que tenían posibilidades no les decía ‘Te haré un disco’, les decía ‘Te subiré a mi escenario para que cantes y mi público te aplauda’ y creo que ha sido tarea cumplida con todos.

Ahora que están surgiendo jóvenes artistas peruanos ¿Te gustaría que tus canciones fueran versionadas en otros géneros, como salsa, pop o reguetón, o crees que perderían su esencia?

No (se perdería la esencia), tendrían que tener un cajón, que es la esencia de la música negra. Los temas les pertenecen a los compositores y una vez que son difundidos les pertenecen al pueblo, mientras más los canten más van a recordar de quiénes son. Yo canté “Dónde están” con Anna Carina y terminamos en un reguetón con festejo, eso se puede hacer. En setiembre hice el show de la Nueva Ola, entonces yo misma he cantado otro ritmo.

Hace poco una joven se presentó en Yo soy para imitarte ¿Tuviste oportunidad de verla?

No, no veo televisión nacional. Hay muchos cantantes que se pueden imitar y otros que no. A mí no es difícil imitarme, ya saben que tengo mi turbo y arranco a cantar. Ojalá que tenga suerte y ojalá que vengan más Evas Ayllón para que puedan ser felices.

