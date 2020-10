Christian Domínguez y Pamela Franco muestran las primeras imágenes de su bebé

Christian Domínguez y Pamela Franco sorprendieron al confirmar que esperan a su primer bebé después de un año de relación amorosa.

Dos días después del anuncio oficial, los cantantes de cumbia han decidido mostrar imágenes de su pequeño o pequeña, ya que aún no revelan el sexo.

En el video, la integrante de Alma Bella, quien lleva cinco meses de gestación, le dedica el tema “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán.

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo que siento día a día. Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros”, escribió Pamela Franco.

Ambos esperan con ansias poder convertirse en padres. “Te planeamos, te deseamos, sobre todo te amamos y tú lo sientes todos los días desde la pancita de mamá. Papi, mami y toda la familia te esperamos con ansias”, finaliza su mensaje.

Por su parte, Christian Domínguez contó que se emocionó mucho cuando se enteró que iba a tener un hijo con su pareja. “Así te vimos crecer por primera vez, nos emocionaste tanto... No te imaginas cuanto mi amor. Ahora te cuidamos mucho para que vengas fuerte. Esa canción te la dedica mamita”, señaló el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez y Pamela Franco aseguraron que el nacimiento de su bebé tendrá lugar los primeros meses del próximo año 2021.

