Ashlee Simpson y su esposo Evan Ross anuncian el nacimiento de su segundo hijo

View this post on Instagram

10-29-2020 𝒁𝑰𝑮𝑮𝒀 𝑩𝑳𝑼 𝑹𝑶𝑺𝑺. 𝑶𝒖𝒓 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒚 𝒉𝒂𝒔 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒆𝒅! 𝑰’𝒎 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝑶𝑶𝑵 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒐 𝑩𝒍𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅!