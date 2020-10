Yiddá Eslava y Julián Zucchi presentan a su segundo hijo en televisión

Yiddá Eslava y Julián Zucchi conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. El 29 de octubre de 2020, los ex chicos reality, quienes se conocieron en el programa Combate, tuvieron a su segundo hijo.

A través de Instagram, la actriz de Sí, mi amor confirmó la noticia a sus seguidores con algunas fotografías del bebé. “Hoy llego Maro, más que para completar, diría yo, para aumentar la felicidad que Tomás nos dio. Es indescriptible lo que podemos sentir por nuestros hijos”, se lee en el mensaje.

La pareja de padres reapareció en televisión durante el programa América Hoy, donde mostraron a su pequeño heredero y contaron detalles sobre cómo fue el nacimiento.

El argentino aseguró que no pudo entrar a la sala de parto debido a las medidas para prevenir el coronavirus. “Por todo esto de la COVID-19, no pude entrar. No puede haber acompañantes ni visitas, así que me lo firmaron el parto. Cuando sacaron a Maro lo pude ver en el pasillo”, mencionó.

Por su parte, Yiddá Eslava confesó que antes de dar a luz tuvo “muchos nervios y fue totalmente distinto”. Además, al finalizar la entrevista, ambos confirmaron ya no piensan tener más hijos.

El mensaje de Julián Zucchi tras el nacimiento de su bebé

“Hoy a la 1.43 a. m., pesando 3,888 kg llegó a completar nuestra familia Maro Zucchi Eslava”. Gracias a Dios y el universo todo salió muy bien. Esta sano, grande y viene a llenar nuestra vida de felicidad junto a su hermano Tomás. ¡Hoy reconfirmo que el amor es el sentimiento más fuerte que debería dominar este mundo!”, escribió Julián Zucchi en el anuncio sobre la llegada de su segundo hijo.

