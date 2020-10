Thiago Cunha, ex integrante axé de Exporto Brasil, sufre parálisis facial

A través de Instagram, el ex integrante axé de Porto Seguro, Thiago Cunha, reveló que los médicos le diagnosticaron parálisis facial luego de presentar problemas para gesticular su rostro.

El bailarín brasileño también se hizo conocido en la televisión peruana por ser parte de la agrupación Exporto Brasil junto a Brenda Carvalho y Paloma Fiuza. Luego, en 2016, ingresó al reality de competencia Esto es guerra, donde participó durante un corto tiempo.

“Ayer tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave, no es tan fuerte gracias a Dios. Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada”, contó Thiago Cunha en las historias de la red social.

Se motivó a seguir con el tratamiento médico para superar la parálisis facial. “No es la primera vez que me pasa algo así de grave. Yo soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto”, agregó el bailarín.

Ante la preocupación de sus seguidores, el ex chico reality decidió mostrarse optimista y de buen humor. “A seguir adelante nomás, ya me han pasado muchas cosas y yo siempre sigo adelante. Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así nomás”, expresó riéndose.

En el año 2004, el grupo Exporto Brasil alcanzó el éxito en el Perú con temas como “Danza de Maosiña”, “Oda Odes” y “Va comenzar”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.