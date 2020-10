Se revela que Kim Kardashian gastó 1 millón de dólares en su fiesta de cumpleaños

Más detalles siguen saliendo a la luz sobre la celebración del cumpleaños 40 de Kim Kardashian. De acuerdo a Page Six, la modelo y empresaria desembolsó $ 1 000 000 para llevar a su familia y amigos en un jet privado a su fiesta en una impresionante isla más en Tahití.

La semana pasada, la protagonista de Keeping up with the Kardashians alquiló un Boeing 777 de 88 asientos para trasladar a 30 personas a The Brando, el lujoso resort ubicado en una isla privada en la Polinesia Francesa, donde Kim festejó su natalicio.

Los invitados, Kourtney, Khloé, Kendall Jenner y Rob Kardashian, entre otros; disfrutaron de varios lujos en su estadía. Tratamientos de spa y caminatas guiadas a través de la isla, conocida localmente como el atolón de Tetiaroa y famosa por su laguna azul.

“El grupo se limitaba a los familiares y amigos más cercanos de Kim. Todos fueron examinados antes de partir en medio de la noche en un Boeing 777 privado”, ha revelado una fuente a la citada publicación.

“Una vez en la isla, disfrutaron de exquisitas cenas, tratamientos de spa y caminatas. No se repararon en gastos. Kim prohibió a todos publicar en las redes sociales para garantizar su privacidad”, añadió.

El vuelo despegó de Los Ángeles el 20 de octubre. El mencionado Boeing 777-200LR de Crystal Cruises cuenta con 88 camas planas, un restaurante y un bar. El grupo se apoderó de toda la isla, que tiene 35 villas de una, dos y tres habitaciones, todas con piscinas privadas y que se alquilan por hasta $ 20.000 la noche.

El Brando Resort, la isla privada del famoso actor Marlon Brando, es conocido por ser uno de los mejores complejos turísticos ecológicos del mundo; el cual cuenta con dos restaurantes gourmet, dos bares, un lujoso spa y un huerto de frutas orgánicas.

Un lujoso viaje de la figura mediática generó molestia en redes, pues la esposa de Kanye West publicó varias fotos con familiares y amigos sin mascarillas. Además, se observó que no mantenían la distancia social. Del mismo modo, se dijo que el rapero estaba presente aunque no se le ve en las fotografías.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.