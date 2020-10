La famosa actriz Scarlett Johansson contrajo matrimonio en secreto con Colin Jost, según confirmó la organización caritativa Meals on Wheels America a través de Instagram.

Fue una ceremonia íntima que contó con la presencia de la familia y seres queridos. En la publicación se detalla que el evento cumplió con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus.

“Estamos encantados de dar la noticia de que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron durante el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia más cercana y sus seres queridos, siguiendo las medidas de seguridad para prevenir contagios de la COVID-19. Su deseo de boda es ayudar a los adultos mayores vulnerables durante este momento difícil al apoyar a ‘Meals on Wheels America’. Considere hacer una donación para celebrar a la feliz pareja”, se lee en el anuncio de Meals on Wheels America.

Scarlett Johansson y Colin Jost se conocieron en el set de televisión del show Saturday Night Live en 2017. Desde entonces empezaron a salir y luego de dos años de relación amorosa se comprometieron en mayo de 2019.

Este es el primer matrimonio de Colin Jost. Mientras que la actriz se ha casado dos veces antes: con el actor Ryan Reynolds y con el empresario francés Romain Dauriac.

Pero ¿quién es el esposo de Scarlett Johansson, Colin Jost? Conoce aquí todos los detalles sobre la vida del hombre que conquistó a la intérprete de las películas Black Widow y The Avengers.

Colin Jost: edad, películas, Instagram, libros

Colin Kelly Jost tiene 37 años, nació el 29 de junio de 1982 en Staten Island, Nueva York. Desde 2005 es guionista del programa ícono de la televisión estadounidense Saturday Night Live (SNL) de NBC.

También es escritor. Su último libro publicado es A Very Punchable Face: A Memoir. Sus otros trabajos literarios han sido publicados en las revistas The New Yorker, Radar, The Huffington Post, The New York Times y Staten Island Advance.

Además, ha incursionado en la actuación y en la comedia. Las películas en las que ha participado destacan: Staten Island Summer y How to Be Single.

En la red social Instagram, Colin Jost cuenta con más de 528.000 seguidores de diferentes partes del mundo.

